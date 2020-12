L’équipe suisse remporte le premier prix au Schindler Award 2010

Listen to this article Listen to this article





Trois étudiants de l’Université des sciences appliquées de Berne ont remporté le premier prix du concours d’architecture Schindler Award organisé par Schindler. Ce concours, qui fait émerger la problématique de l’accessibilité des environnements urbains auprès des jeunes architectes, récompense aussi leurs écoles. Cette année, le premier prix dans cette catégorie est allé à l’Ufa State Petroleum Technological University (Russie).

Les projets lauréats ont été dévoilés le 14 janvier 2011, lors de la cérémonie officielle de remise des prix

qui a eu lieu au KOSMOS de Berlin. Ils ont été distingués sur un total de 174 candidatures, soumises par des étudiants ou des groupes d’étudiants d’écoles d’architecture européennes (voir la liste complète des lauréats en annexe).

Le premier prix, d’une valeur de 5000 euros, a été attribué à Simon Moser, Daniel Meier et Simon Peter Roesti pour leur projet «link it». Le deuxième prix est allé à deux architectes de l’Université de Lund (Suède) et le troisième à une équipe russe de l’Ufa State Petroleum Technological University (USPTU). Les professeurs ayant encadré l’équipe russe étaient présents pour recevoir le premier prix des écoles, une dotation de recherche de 25 000 euros récompensant le soutien de la faculté au Schindler Award et l’introduction du thème de l’accessibilité dans le cursus. Les deuxième et troisième prix des écoles ont été respectivement attribués à la Bauhaus University Weimar (Allemagne) et à l’Université de Belgrade (Serbie).

Françoise-Hélène Jourda, présidente du jury et professeur d’architecture, a souligné la qualité des projets présentés, insistant sur leur rapport étroit avec la réalité, loin des utopies architecturales qui caractérisent souvent les concours de ce genre. Elle ajoute que, d’un point de vue technique, tous les projets étaient prêts pour une mise en chantier immédiate.

Le concours 2010

Pour cette édition, le défi consistait à réaménager une zone du site olympique de Berlin, autrefois utilisé comme tribune de propagande par les nazis, dans le but d’y créer un environnement propice à l’intégration sociale et accessible à tous, y compris aux personnes handicapées. Outre la création d’un parc de sports et de loisirs agréable, fonctionnel et accessible à tous, le défi consistait aussi à concevoir un hôtel de 150 chambres sur le site.

L’histoire du concours

Le Schindler Award, qui a lieu tous les deux ans, encourage les jeunes architectes à créer des environnements propices à l’intégration sociale et accessibles à tous, indépendamment des considérations d’âge, de statut et d’aptitudes physiques. Depuis sa création en 2003, ce concours a encouragé les écoles d’architecture à introduire le thème de l’accessibilité dans leur cursus et contribue à financer la recherche et les initiatives entreprises dans cette optique grâce aux dotations dont bénéficient celles qui sont primées. Les dossiers de candidature sont examinés par un jury d’experts composé d’architectes, d’urbanistes et de spécialistes du handicap. Le défi pour les participants de l’édition 2012 concernera un projet suisse.

À propos de Schindler

Le Groupe Schindler, de nationalité Suisse, est leader en solutions de mobilité urbaine : ascenseurs et escaliers mécaniques. Présente dans plus de 140 pays, l’entreprise conçoit, fabrique, installe, entretient et modernise des systèmes d’ascenseurs et d’escaliers mécaniques pour tous les types de bâtiments. Schindler soutient le développement des villes en proposant des solutions de mobilité sûres, fiables et écologiquement responsables.