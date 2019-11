L’entreprise adaptée ATF Gaia récompensée par le Prix de l’entrepreneur social de l’année

« Allier logique économique et performance, tout en développant un modèle qui priorise l’humain et notamment l’insertion des personnes en situation de handicap » : Tel est l’objectif d’ATF Gaia, entreprise adaptée qui intervient dans le cycle de vie des équipements informatiques et télécoms professionnels, du déploiement au maintien opérationnel, jusqu’au recyclage par le réemploi.

C’est grâce à ce projet tourné vers l’insertion et le développement durable que Sylvain COUTHIER, Président d’ATF Gaia, a reçu le 8e Prix de l’Entrepreneur Social de l’Année remis par la société Boston Consulting Group et la Fondation Schwab.

« Le projet d’ATF Gaia rassemble les trois qualités fondamentales portées par le Prix de l’Entrepreneur Social, a commenté Frédéric Oudéa, Président-Directeur général de la Société Générale, qui lui a remis le prix lors d’une cérémonie officielle. Ces qualités sont :

– L’innovation : Sylvain Couthier propose un modèle de formation à destination des futurs collaborateurs d’ATF Gaia. Il identifie les besoins futurs du marché et permet à des personnes handicapées d’acquérir les compétences nécessaires à leur embauche.

– La viabilité économique : Le modèle d’ATF Gaia repose majoritairement sur la vente de biens et de services à destination des entreprises. 95% des revenus récurrents proviennent du chiffre d’affaires réalisé.

– La puissance de son impact social en France : Aujourd’hui ATF Gaia emploie 45 salariés handicapés pour lesquels l’entreprise bénéficie d’aides aux postes (5% de ses revenus) ».

D’abord ingénieur commercial chez ATF Gaia, puis successivement coassocié, gérant de l’entreprise et président, Sylvain Couthier est également un ancien joueur de rugby de haut niveau (Racing Club de France), sport dont il a souhaité transposer les valeurs dans son entreprise : esprit d’équipe, abnégation, respect d’autrui.



« Je me retrouve pleinement dans la dénomination de ce prix – entrepreneur social – car je suis avant tout un Entrepreneur mais la place de l’humain et le sens de ma démarche sont tout aussi importants», a déclaré Sylvain COUTHIER.

Ainsi, ATF Gaia bénéficiera des conseils stratégiques du Boston Consulting Group pour se développer et changer d’échelle et sera l’invité de la fondation Schwab l’invite lors du prochain sommet régional du World Economic Forum en Europe.

ATF Gaia compte aujourd’hui 20 ans d’expérience dans le recyclage par le réemploi de matériels informatiques et télécoms et les services techniques en informatique, avec 81 salariés, dont 45 personnes en situation de handicap, 100% de CDI, et plus de 700 heures de formation en 2014. Elle enregistrait 25 % de croissance en 2014 avec un CA de 10,3 millions d’euros.

Plus d’infos sur : http://atf-gaia.fr/