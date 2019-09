L’enseignement supérieur se mobilise en faveur du handicap

Les lauréats des Trophées Handi-Friends 2013 sont dévoilés ! Cet événement récompense depuis 2008 les actions menées autour du handicap par les établissements de l’enseignement supérieur.

Les établissements nominés pour la 6 ème édition des Trophées Handi-Friends se sont retrouvés le 13 juin, pour présenter leurs actions aux Chapiteaux Turbulents à Pais. Lors du Village Rencontre qui a ouvert l’évènement, les étudiants, les relais handicap et les directeurs des neuf établissements nominés ont répondu aux questions du public. Cette édition a permis au public de fait entendre sa voix en votant pour son « Coup de Cœur » dont le nom a été révélé en fin de journée lors de la remise des Trophées.

Table ronde : retour sur les bonnes pratiques des acteurs

Introduite par le discours d’accueil d’Alain Frouard, président de l’association CED-Hanploi, la cérémonie des Trophées Handi-Friends s’est ouverte par une table ronde qui a fait rebondir les intervenants sur une thématique clé « Employeurs et établissements de l’enseignement supérieur comment s’engager ensemble ? ». Talila Lysensoone de Capgemini, Brigitte Durand de Synergies Campus Entreprises, Alexandre Abellard de l’Université du Sud Toulon Var 1, Estelle Roumain de l’Université de Cergy-Pontoise et Marion Sebih de CED-Hanploi, ont ainsi fait un bilan des bonnes pratiques initiées par chacune des structures. Ces échanges ont mis en avant les initiatives existantes et l’importance de créer la rencontre entre les différents acteurs (relais handicap d’université ou d’école, chargé(e) de relation écoles, chargé(e) de mission handicap, association étudiante..) en ayant un contact bien identifié. L’objectif reste donc de mieux se connaître, de faire connaître ses actions pour favoriser l’égalité des chances dans l’enseignement supérieur. Les relations entre écoles/universités et entreprises doivent continuer à évoluer en intégrant le handicap de manière diffuse et naturelle.

Les lauréats des Trophées Handi-Friends 2013

Lauréat de la catégorie Handi-Intégration

LaSalle Beauvais : Handi-accessibilité d’une école de terrain en Géologie. Ce projet a séduit le jury pour son dispositif qui a permis à un étudiant en fauteuil roulant de suivre une formation de terrain demandant aux élèves ingénieurs d’étudier les caractéristiques géologiques en moyenne montagne. Un trophée remis par Jackie Rey, Chargée mission handicap de NRS – Orange Business Services, partenaire des Trophées Handi-Friends 2013.

Lauréat de la catégorie Handi-Sensibilisation

IUT de Nîmes : Plateforme technique « logement accessible ». Le jury a retenu l’implication des étudiants qui ont été sensibilisé au handicap dans le cadre de leur formation en œuvrant sur la construction d’un logement « type » répondant aux besoins spécifiques des personnes en situation de handicap avec des déficiences physiques, sensorielles et cognitives. Un trophée remis par Fabio Di Mario, Directeur du Développement des Ressources Humaines Groupe SPIE, partenaire des Trophées Handi-Friends 2013.

Lauréat de la catégorie Handi-Innovation

Les Mines de Douai : Projet ZWEPP, bracelet vibrant alerte incendie. Ce projet offre indépendance et sécurité aux personnes avec une déficience auditive, grâce au port d’un bracelet vibrant en cas d’alerte incendie.Ce bracelet opérationnel a déjà séduit une entreprise et qui pourrait mettre ce bracelet sur le marché d’ici peu. Un trophée remis par Marie-Noëlle Bordier, Responsable Mission Handicap de Dassault Systèmes, partenaire des Trophées Handi-Friends 2013.

Coup de Cœur du jury

AFMAé – CFA des métiers de l’aérien : Formation des Formateurs « Inclusion des apprentis en situation de handicap ». Le jury a été particulièrement touché par l’initiative de mettre en place une formation pour les formateurs afin qu’ils puissent adapter leur pédagogie aux étudiants avec des troubles des fonctions cognitives. Un projet qui a su monter la réelle volonté du CFA d’intégrer le handicap dans les métiers de l’aérien. Un Trophée remis par Brigitte Durand, Présidente de Synergie Campus Entreprises, partenaire des Trophées Handi-Friends 2013.

Coup de Cœur du Public

IUT de Nîmes : Plateforme technique « logement accessible ». Tout comme le jury des Trophées Handi-Friends, l’IUT de Nîmes a séduit le public lors du « Village Rencontre » avec son projet qui mobilise depuis 2010, plusieurs promotions d’étudiants en Génie Civil sur la création d’un logement « type ». Un trophée remis par Franck Seurin, Directeur Général de l’association CED-Hanploi, organisatrice des Trophées Handi-Friends 2013.

Retrouvez les vidéos des lauréats et des projets nominés sur le site des Trophées Handi-Friends : www.trophees-handi-friends.com