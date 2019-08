Noluenne Dubois et Arnaud Hug signent un conte touchant sur la différence. Un ouvrage beau et délicat.

Il est un uniVers Poétique et romAnesque, Dans lequel L’Enfantier, majestueux arbre à enfants, nourrit les espoirs des parents désirant adopter. À chaque nouvelle pousse, l’effervescence est palpable. Amélia, ancienne du village, désigne la famille qui accueillera le nouveau bambin. Ce choix épineux se fait lors d’une cérémonie traditionnelle durant laquelle chaque parent candidat vient déposer un baisé sur la joue de la vieille dame. Plus ce geste sera tendre et affectueux, plus la famille aura de chance d’être l’heureuse élue. Mais lorsqu’un jour un bourgeon rouge apparait sur L’Enfantier, les villageois habituellement enthousiastes restent inertes et septiques. La différence fait peur. Amélia décide alors d’adopter elle-même l’enfant que l’on surnomme déjà « la petite Cerise ». Lorsque l’étrange cocon éclore enfin, le suspense est levé : une charmante fillette aux pieds rouges voit le jour et rejoint les bras chaleureux de sa mère. Intrigués par cette singularité, les villageois l’ignorent, incapables de comprendre l’amour maternelle d’Amélia pour la petite Cerise. Mais lorsque L’Enfantier se meurt, la fille aux pieds rouges va faire de sa différence un atout et se hisser en véritable héroïne du village.

Passionnée de voyages et de découvertes, Noluenne Dubois a imaginé cette histoire touchante après une rencontre avec une princesse marocaine et la découverte d’un arbre mystérieux en Allemagne.

Cette fable enchanteresse prend vie sous le crayon d’Arnaud Hug, illustrateur et architecte-paysagiste. Au fil des pages, on se laisse envouter par l’univers chimérique et intriguant du dessin. Le rouge,

fil conducteur du graphisme, se décline dans toutes ses teintes, flamboyantes, bordeaux ou rosées, à l’instar d’une forêt d’érables canadiens durant l’automne.

Les villageois semblent se vêtir de tuniques et de foulards orientaux. Le reflet du village enneigé sur la fenêtre de Cerise laisse entrevoir quant à lui des maisons typiquement européennes. Où sommes-nous? Cela n’a pas d’importance. La beauté du conte réside dans le message universel que les auteurs souhaitent transmettre aux jeunes lecteurs. Au-delà de la crainte suscitée, des médisances, la différence se révèle source de richesse. Elle « n’existe que dans les yeux de ceux qui ne veulent pas aller au-delà des apparences, conclut l’ouvrage. Pour découvrir un être, il faut du temps, de la patience et de l’attention. Il faut savoir ne pas s’arrêter aux détails, mais aller à l’essentiel. Et qu’est-ce que l’essentiel sinon l’âme ? ».

Pratique

L’Enfantier, Illustrations : Arnaud Hug, Texte : Noluenne Dubois, édition Vilo

Jeunesse. À partir de 6 ans. L’achat du l’ouvrage contribue à l’action de l’asso-

ciation Perce Neige, avec qui l’album a été édité en partenariat. Créée en 1966 à

l’initiative de l’acteur Lino Ventura, cette structure construit et gère des établis-

sements pour personnes en situation de handicap mentales et polyhandicapées.