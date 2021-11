L’éloquence du bégaiement : un projet de communication unique

Ecouter article Ecouter article





L’éloquence du bégaiement : un projet unique au monde, qui montre que les handicaps impactant la communication embellissent l’éloquence.

Prendre le bégaiement à contre pied, l’accepter pour mieux le dompter, c’est le principe du programme de coaching d’éloquence, dont la finale a lieu le 23 novembre au théâtre Bobino .

“Voir le handicap comme une manière de sortir du lot et d’être entendu… l’assumer pour en faire un allier.” ,Line 41 ans, mère de deux enfants – prix du jury 2019

UNE METHODE INNOVANTE DE DEPASSEMENT DE SOI …

Inspirée du parcours de son créateur qui a tenté un concours d’éloquence malgré son bégaiement, elle repose sur le coaching, l’accompagnement, et permet d’outrepasser le handicap pour améliorer l’expression verbale et non-verbale. Les résultats sont probants avec une amélioration significative de la confiance en soi dans les prises de parole et des candidats qui témoignent d’un changement impactant dans leur quotidien, grâce au parcours de formation.

“ Notre méthode s’appuie sur des principes de coaching et de dépassement de soi”.

Mounah Bizri, Vice-Président de l’APB et fondateur de l’Éloquence du Bégaiement.

PERSPECTIVES ET AMBITION



La méthode est actuellement en étude pour être transposée sur d’autres handicaps en 2022 : autisme, surdité ou trisomie 21. Le concours porte en effet un message universel : quelle que soit notre vulnérabilité, s’accepter et oser affronter ses peurs changent une vie. Un lancement est prévu à Nantes et Lyon, un MOOC et un documentaire sur l’édition 2021 sont en cours.

CHAQUE ANNEE, DES DIZAINES DE CANDIDATS SUIVENT LE PROGRAMME

Un programme lancé 7 semaines avant le concours, un parcours de 24 heures d’ateliers, 24 heures de formations/ masterclass et un suivi individuel de coaching. Plus de 20 intervenants et coachs, des formateurs reconnus (Stéphane André, Bertrand Périer, Guillaume Prigent).

UNE FINALE D’EXCEPTION

L’un des plus grands événements autour du handicap en France : une finale sous forme de concours d’éloquence le 23 novembre au théâtre Bobino, devant 900 personnes, et face à un jury composé de politiques, de célébrités, d’avocats et de personnalités du monde du handicap.

Billetterie gratuite : cliquer ici

