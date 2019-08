Le handicap est (très) lourd, mais le cerveau intact, l’esprit vif, le regard aigu, l’humour corrosif. Au fil des années, Philippe Vigaud s’est habitué à son état et n’aspire plus qu’à être traité comme un homme normal. Alors il s’étonne, parfois s’amuse, souvent s’agace de ce que beaucoup le considèrent au mieux comme un spécimen, au pire comme un légume.

C’est ce décalage quasi permanent entre ce qu’il est, au-delà des apparences, et la façon dont les autres le perçoivent qu’il raconte ici à travers des anecdotes vécues. Ses récits sont tout à la fois drôles, savoureux, grinçants et émouvants. Philippe Vigand n’est pas du genre à s’apitoyer sur son sort. Il préfère garder ses forces pour goûter les plaisirs de la vie et sa lucidité pour épingler ses travers… et les nôtres ! Un livre tonique et décapant.

Légume vert, Philippe Vigand, éditions Anne Carrière (sorti le 7 avril 2011).