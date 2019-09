L’égalité en entreprise : un principe gagnant !

Vecteur de dynamisme et levier de croissance économique, l’égalité est une opportunité précieuse pour le développement de l’entreprise. La Fondation Agir contre l’Exclusion (FACE) crée le «réseau égalité » Île-de-France et ambitionne d’y réunir 1 000 entreprises en trois ans. Les inégalités de traitement en entreprise peuvent être liées à l’âge, au genre, au handicap ou encore à l’origine et leurs champs d’application sont multiples : le recrutement, l’évolution de carrière, la rémunération, la formation, etc. La loi du 7 mai 2008 en lien avec la HALDE viennent renforcer le dispositif juridique français en faveur de l’égalité en définissant notamment les notions de discriminations directe et indirecte, et en établissant des recommandations en la matière. Parallèlement, les entreprises qui souhaitent s’engager pour l’égalité ou renforcer leur action peuvent disposer d’un accompagnement dans la définition et la mise en oeuvre de leurs politiques.

En mobilisant des outils de promotion de l’égalité, les entreprises déclarent pour 83% d’entre-elles en retirer des avantages commerciaux et pour 38% améliorer leur image et augmenter leurs capacités de création et d’innovation***.

En temps de crise, l’égalité doit être réaffirmée dans ses principes et promue comme un levier de croissance pour toutes les entreprises. Afin d’accompagner les entreprises dans leur engagement responsable, les clubs locaux FACE Paris, Seine- Saint-Denis, Seine et Marne, et Saint-Quentin-en-Yvelines, lancent le « réseau égalité » en Île-de-France.

Le « réseau égalité » répond aux objectifs suivants :

– Développer les principes de l’égalité en entreprise, même dans un contexte économique difficile. En effet, promouvoir l’égalité de traitement est une clé pour renouveler le dynamisme économique des entreprises

– Mutualiser les outils et bonnes pratiques développés sur le territoire

– Mobiliser les entreprises d’Île-de-France sur les questions se rapportant à l’égalité. Le Réseau ambitionne 1 000 entreprises membres en 2012

– Engager un principe de sensibilisation concret. En participant à une demi-journée de sensibilisation, les entreprises réaliseront un diagnostic afin de repérer d’éventuelles inégalités de traitement dans leurs pratiques de recrutement, de gestion des carrières ou encore de rémunération.

Le 5 novembre, le premier rendez-vous du réseau dressera un état des lieux des enjeux économiques et sociaux de l’égalité. Il donnera la parole aux représentants de l’Etat, de la Région Île-de-France, des collectivités territoriales, des organisations syndicales ainsi qu’aux entreprises, qui se mobilisent déjà pour l’égalité. Ce premier rendez-vous sera aussi l’occasion d’exposer les outils et les actions déployés par ces différents acteurs pour lutter contre les discriminations.

De nombreuses personnalités spécialistes des questions politiques, sociales et économiques participeront au débat, notamment :

· Eric BESSON Ministre de l’Immigration, de l’Intégration, de l’Identité nationale et du Développement solidaire,

· Fadela AMARA Secrétaire d’Etat chargée de la Politique de la Ville,

· Daniel CANEPA Préfet de la Région Ile-de-France, Préfet de Paris,

· Jean-Paul HUCHON Président de la Region Ile-de-France,

· Louis SCHWEITZER Président de la HALDE,

· Gérard MESTRALLET Président de GDF-Suez, et Président de la Fondation FACE,

· Vincent BAHOLET Délégué Général de la Fondation FACE,

· Et la présence de représentants des groupes l’Oréal, Sodexho…

Liste non exhaustive.

Programme complet sur : http://www.fondationface.org

PREMIER RENDEZ-VOUS DU « RÉSEAU ÉGALITE » ÎLE-DE-FRANCE

FONDATION AGIR CONTRE L’EXCLUSION

Le jeudi 5 novembre 2009 à 17h30

Amphithéâtre Emile BOUTMY

Sciences Po – 27, rue Saint-Guillaume – 75007 Paris

Métro : Solférino-Rue du Bac – Bus 63 arrêt Saint-Guillaume