L’ÉDITO de Xavier Bertrand

En tant que Ministre du Travail, de l’Emploi et de la Santé, je souhaite tout d’abord saluer l’action du magazine Handirect qui répond à un réel besoin d’information concernant l’emploi

pour les personnes handicapées.

Intégrer les personnes handicapées dans tous les domaines de la vie est un défi que nous nous sommes fixés. Ce défi est d’ailleurs inscrit dans la loi de 2005 pour l’égalité

des droits et des chances et la participation et la citoyenneté des personnes handicapées. La question de l’emploi est primordiale car chacun sait que l’accès à l’emploi est une condition

essentielle pour l’insertion sociale et l’autonomie financière. Je veux à ce titre saluer ici l’action et l’engagement des employeurs et des organisations syndicales sur le handicap qui ont permis

d’accomplir un certain nombre d’avancées pour lever les freins à l’emploi et de développer les bonnes pratiques.

Malgré le chemin parcouru, l’accès à l’emploi des personnes handicapées reste fragile et leur taux de chômage encore trop élevé. C’est la raison pour laquelle, nous devons intensifier nos efforts pour améliorer encore notre action en faveur des personnes handicapées et des employeurs. Lors de la dernière Conférence nationale du Handicap, le président de la République a

annoncé des mesures précises comme la création de 1000 postes supplémentaires chaque année dans les entreprises adaptées pendant trois ans, soit 3000 postes supplémentaires, ou encore la mobilisation de nouveaux crédits pour que le nombre de travailleurs handicapés accompagnés par les Cap emplois, dans le cadre de la convention de « cotraitance » entre

Pôle Emploi, l’Agefiph et le Fiphfp, soit reconduit en 2011 au niveau de 2010.

Je veux le redire, l’accès à l’emploi des personnes handicapées est une de nos priorités, qui ne peut avancer qu’avec l’information et la mobilisation de tous.