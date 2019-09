Lecture pour Tous au JO

Par arrêté en date du 16 juin 2010, le Ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique et le ministre de la culture et de la communication, Inscrit sur la liste mentionnée au 7° de l’article L. 122-5 du code de la propriété intellectuelle l’Association Lecture Pour Tous au titre des personnes morales et des établissements ouverts au public habilités à demander l’accès aux fichiers numériques ayant servi à l’édition d’œuvres imprimées. Une décision qui va être appréciée par les enfants et adultes déficients visuels ! (Journal Officiel du 1er juillet 2010, page 11973, texte n°46)