Lecture et handicap : Lancement d’une bibliothèque numérique mondiale

L’Accessible Book Consortium et l’association Valentin Haüy viennent de lancer un service mondial d’échanges de livres en France. Sa particularité ? Permettre de concilier lecture et handicap.

Ouvert le 13 avril 2021, en partenariat avec l’association Valentin Haüy, le Service mondial d’échange de livres de l’Accessible Book Consortium (ABC), est un catalogue numérique international d’œuvres littéraires en formats accessibles (audio, texte électronique, braille numérique…). Grâce à cette plateforme, les personnes ayant des difficultés de lecture à cause d’un handicap (handicap moteur, intellectuel, déficience visuelle, troubles cognitifs dont troubles DYS) peuvent accéder à ces ressources gratuitement.

“Le lancement de ce nouveau service constitue un jalon majeur dans la construction d’une offre de livres adaptés mondiale, commente Laurette Uzan, responsable de la Médiathèque Valentin Haüy. Bientôt, nous en sommes persuadés, les personnes handicapées empêchées de lire pourront accéder gratuitement à une offre riche de plusieurs centaines de milliers de livres accessibles dans un grand nombre de langues. Il faut également le lire comme un signal fort : la mutualisation doit désormais se penser à l’échelle internationale, et l’accompagnement des publics à l’échelle nationale et locale, avec l’aide des acteurs spécialisés.”

À l’heure actuelle, le catalogue compte près de 63 000 œuvres, mais l’ambition est d’atteindre les 600.000 titres disponibles, dans 80 langues environ.

Comment fonctionne le site ?

Détail qui a son importance, le site est en anglais la première fois que l’on y accède. Pour le faire passer en français, il faut cliquer sur “FR” en haut à droite de la bannière. Pour pouvoir lire ou écouter un ouvrage, il faudra créer un compte sur le site ABC et “qu’une bibliothèque partenaire de l’ABC ait certifié que vous étiez aveugle, déficient visuel ou une personne ayant d’autres difficultés de lecture des textes imprimés”.

Une fois le compte créé, il faut ensuite se rendre sur l’onglet “Catalogue”. Sur l’espace de gauche, il y a le possibilité de choisir le format de lecture (Daisy audio, Daisy audio avec texte, braille et musique braille), la langue, le producteur et le type de narration (humaine ou de synthèse). En haut, se trouvent une barre de recherche et un onglet de recherche avancée pour trouver un ouvrage spécifique.

Qu’est que l’Accessible Book Consortium ?

Il s’agit d’un partenariat public-privé contrôlé par l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI), une institution spécialisée des Nations Unies. Grâce à l’ABC, l’organisation opère pour que les objectifs du Traité de Marrakech soient appliqués. C’est-à-dire que les personnes aveugles, déficientes visuelles ou ayant d’autres difficultés pour lire à travers le monde, puissent consulter des livres en formats accessibles, et ainsi montrer que la lecture et le handicap ne sont pas incompatibles.

Camille Romand