Enfants déficients visuels : Une application rend la lecture plus accessible

« L’École de magie d’Elentil » : Une application interactive pour rendre la lecture accessible aux enfants déficients visuels et à tous les enfants

Rendre la lecture accessible et agréable à tous les enfants : telle est la vocation de « Mes Mains en or », association loi 1901 et maison d’édition qui édite des albums tactiles en braille et en gros caractères pour les enfants déficients visuels.

En parallèle de son activité d’édition, l’association travaille depuis plus de deux ans sur la conception d’une application numérique interactive accessible aux enfants déficients visuels. Après une campagne de financement participatif qui a pris fin en mars 2019, ainsi que des phases de développement et de tests réalisés avec des enfants, l’application vient de voir le jour. Baptisée « L’École de magie d’Elentil », elle est disponible en téléchargement sur les plateformes Google Play Store et IOS.

Une application accessible à tous les enfants

Concrètement, cette application est un livre numérique interactif dont l’enfant est le héros. Elle est entièrement accessible aux enfants déficients visuels, qu’ils soient aveugles ou malvoyants. Elle a également été pensée pour pouvoir être partagée entre personnes voyantes et non-voyantes.

Ainsi, chaque enfant qui crée son profil prend part à une aventure dont il peut influencer le déroulement par ses choix.

« L’histoire débute par l’inscription de l’enfant à l’école de magie, en tant qu’apprenti sorcier, jusqu’à l’obtention de son premier diplôme, expliquent les concepteurs. Pour réussir, plusieurs chemins s’offrent à lui, et chacun de ses choix influera sur l’histoire. Il devra ainsi surmonter de nombreuses épreuves et faire preuve de courage, de patience et de ruse afin d’obtenir les trois badges (bronze, argent et or) qui le mèneront vers la victoire. Le jeune apprenti sorcier devra faire ses preuves en affrontant de nombreux dangers… Frissons, surprise, action et humour garantis ! »

De nombreux intervenants pour aboutir à une application innovante

Pour arriver au résultat final, de nombreuses personnes ont pris part à la conception de l’application :

– L’auteur Pauline Dufour qui a imaginé une histoire où chaque choix influera sur la suite des évènements

– Un narrateur-acteur : Philippe Labonne, comédien professionnel.

– Des musiques originales composées spécifiquement pour accompagner l’action : par David Mascunan, Nicolas Granelet et les Productions Tondichter.

– Un mixage professionnel avec des bruitages originaux : par Mastermixlabs.

– Des illustrations à forts contrastes, conçues pour être « lues » par les malvoyants : dessinées par Claire Gaudriot.

– Une application accessible sur smartphone ou tablette, IOS et Android : développée par TimGroup, avec des interactions audio-tactiles variées, conçues pour être réalisables par des enfants déficients visuels (Ex : « Pour fuir et descendre les escaliers en vitesse, trace un cercle sur l’écran et tourne aussi vite que tu peux ! »)

« Cette application est un « pas de géant » pour les enfants déficients visuels puisque, aujourd’hui, il n’existe aucune application totalement accessible qui permette à l’enfant aveugle ou malvoyant de jouer de manière autonome sur la tablette familiale, commentent les membres de l’association « Mes Mains en or. Une première en France qui, nous l’espérons, impulsera une nouvelle dynamique dans le monde des applications numériques ! ».

Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site de l’association « Mes Mains en or » : http://mesmainsenor.com