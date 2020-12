Listen to this article Listen to this article





L’école primaire Les Deux Chênes de Chaponost (69) reçoit l’association ELA, le 9 décembre.

A la suite de la participation de l’école à l’opération nationale « Mets tes baskets et bats la maladie » parrainée par Zinedine Zidane, Thierry Dumolard, délégué de l’association, viendra saluer la mobilisation et l’esprit de solidarité des élèves. A cette occasion, il se verra remettre les dons collectés en faveur de la lutte contre les leucodystrophies.

La campagne « Mets tes baskets… », qui associe avec pertinence sport, santé et solidarité, est parrainée par le Ministère de l’Education nationale et le Ministère des Sports. Depuis sa création en 1994, plus de 2,9 millions d’élèves et leurs enseignants se sont mobilisés pour soutenir ELA dans son combat contre les leucodystrophies.

Le principe est simple : les élèves sont sensibilisés à l’existence des leucodystrophies par leurs enseignants et participent ensuite à un événement, le plus souvent sportif, où ils prêtent leurs jambes à leurs camarades qui ne peuvent plus s’en servir. Avant de passer à l’action, les élèves délivrent le message de solidarité d’ELA à leur entourage et recherchent des parrains qui acceptent de sponsoriser leur effort sportif.

Depuis la création de la campagne, les établissements scolaires ont réuni 17,1 millions d’euros, soit plus de la moitié des sommes consacrées par ELA à la recherche médicale.