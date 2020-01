L’école Parmentier de Saint-Fons (69) se mobilise avec ELA contre les leucodystrophies

Le 21 novembre 350 élèves participeront à la campagne nationale « Mets tes baskets et bats la maladie » de l’Association Européenne contre les Leucodystrophies (ELA), parrainée par Zinedine Zidane. Ecoles, collèges, lycées, universités, tous peuvent participer à cette initiative éducative et citoyenne parrainée par le ministère de l’Education nationale, de la Jeunesse et de la Vie associative et par le ministère des Sports.

Les élèves sont sensibilisés à l’existence des leucodystrophies par leurs enseignants grâce à un matériel fourni par ELA. Ils participent ensuite à un événement, le plus souvent sportif, où ils prêtent leurs jambes à leurs camarades qui ne peuvent plus s’en servir. Avant de passer à l’action, les élèves délivrent le message de solidarité d’ELA à leur entourage et recherchent des parrains qui acceptent de sponsoriser leur effort sportif.

Depuis la création de la campagne en 1994, plus de 2,9 millions d’élèves se sont mobilisés. Les établissements scolaires ont réuni 17,1 millions d’euros, soit plus de la moitié des sommes consacrées par ELA à la recherche médicale. C’est dire si la mobilisation des établissements scolaires est indispensable pour procurer aux chercheurs les moyens d’avancer contre la maladie.