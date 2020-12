L’Ecole des pupilles de l’air signe une convention avec l’Association des Paralysés de France

Listen to this article Listen to this article





Vendredi 22 février, l’Ecole des pupilles de l’air était dans les locaux de l’Institut d’Education Motrice APF isérois pour signer une convention de partenariat. De nombreux projets sont en vue.

Dans un objectif d’ouverture, de civisme et de respect des différences, l’Institut d’Education Motrice APF et l’Ecole des Pupilles de l’air ont décidé de conjuguer leurs efforts pour que les élèves des deux établissements participent ensemble à diverses activités de loisirs, sportives et culturelles. Comme le souligne le slogan de l’Association des Paralysés de France, il s’agit de « bouger les lignes pour une société inclusive ».

Des projets communs pour les jeunes

En s’appuyant sur des projets communs pédagogiques et éducatifs, des temps d’échanges et de rencontres entre élèves seront organisés au sein de ces deux établissements pas comme les autres.

De jeunes adolescents de 14 à 18 ans de l’Institut d’Education Motrice APF participeront aux activités réalisées par l’internat des collégiens et des lycéens, ainsi qu’aux activités proposées par le service des sports de l’Ecole des Pupilles de l’Air, principalement le mercredi après-midi. Ces échanges ont déjà commencé puisqu’une activité escalade est lancée. De même, un atelier pâtisserie intégrant deux jeunes porteurs de handicap a eu lieu mercredi 20 février dans les cuisines de l’EPA, grâce au soutien actif de la société SOGERES: un succès à renouveler!



Inversement, les élèves de l’EPA pourront participer aux différentes activités proposées par l’IEM et des sorties communes seront organisées. Plusieurs sont prévues en avril et mai 2013, notamment

dans le cadre de deux événements au lac de Paladru : la 7ème Rando pour tous le 17 avril et la 3ème édition d’Handilac le 29 mai, une manifestation dédiée à la découverte des activités nautiques pour les

personnes en situation de handicap. D’autre projets structurants sont par ailleurs déjà en cours d’étude pour l’an prochain, avec toujours comme but le partage et l’épanouissement personnel des

uns et des autres. Pour les jeunes, ce partenariat ne se limite pas aux activités ludiques. L’Institut d’Education Motrice APF pourrait proposer son établissement comme lieu de stage de découverte pour les élèves de l’EPA ayant un projet professionnel dans le milieu médico-social.

La formation et l’information des cadres

Les équipes d’encadrement sont aussi concernées par cette convention. Les éducateurs de l’EPA et les professionnels de l’Institut d’Education Motrice APF encadrent et accompagnent tous des jeunes adolescents. Ainsi, des temps d’information et de formation communs aux équipes de ces deux institutions seront organisés autour de thèmes reliant les pratiques. L’APF assurera notamment une journée de formation concrète des équipes de l’EPA sur le thème « agressivité, opposition, colère ». Une autre séance sera consacrée aux groupes de parole sur le thème de l’intimité et la sexualité. Les cadres apprendront comment les organiser et les animer.

Des modules réservés aux moniteurs de sport seront également au programme : une formation de base sur le handicap moteur dans le sport et l’organisation d’activités sportives mixtes ou encore une

formation plus poussée sur l’encadrement du sport pour des personnes déficientes motrices.

L’EPA, une école à vocation sociale

Ce n’est pas un hasard si l’EPA a décidé de lancer ce partenariat avec l’Association des Paralysés de France. L’école partage des valeurs communes de solidarité et d’égalité des chances avec cette

association. Elle affirme sa mission solidaire et sociale d’aide à la famille, une vocation historique qui date de sa création. Les critères d’admission au collège et au lycée sont d’ordre social et familial. Sont admis principalement les enfants du personnel de l’aéronautique militaire, avec une priorité aux orphelins et aux enfants défavorisés. Dans le cadre du Plan Egalité des Chances la vocation sociale

de l’EPA s’est élargie et renforcée : en tant que lycée de la Défense, elle ouvre ses portes aux lycéens méritants issus de milieux modestes, à hauteur de 15% de ses effectifs. C’est ainsi que depuis la rentrée 2008, l’EPA accueille selon certains critères des élèves de second cycle titulaires de bourses de l’éducation nationale ou éligibles à celles-ci, issus de familles dont les parents ne sont pas des ressortissants du ministère de la Défense ou de la fonction publique.