« Lorsqu’on t’avait questionné, jeune tétraplégique, sur la douleur, la violence de l’accident, tu répondais que devenir handicapé était dur, violent, mais que c’était une expérience au travers de laquelle il fallait découvrir autre chose. Etre handicapé était une découverte, pas une fin. C’est de cette manière que tu as traversé la vie. »

C’est la narratrice, Violaine, qui parle ainsi de et à son père. A trente-quatre ans, cet homme pressé, flamboyant châtelain et homme d’affaires est victime d’un accident d’hélicoptère. Grièvement blessé, il survit mais reste tétraplégique. Un mois après l’accident naît sa fille, Violaine qui ne le connaîtra jamais qu’assis dans un fauteuil et dépendant. Malgré cette différence, il sera pour elle le père idéal qu’aiment toutes les petites filles. Plus tard, et aujourd’hui encore, après son décès, il sera pour elle un repère dans la vie. C’est sans doute ce qui l’a poussé à écrire cet ouvrage dans lequel elle dresse un portrait tout en nuances, qui mêle l’intime et le public. Secrétaire d’état sous le mandat de François Mitterrand, il a également été fondateur d’un mouvement de défense des grands accidentés de la vie. Au-delà du récit et du témoignage, on sent parfois pointer entre les lignes la question suivante « Quel homme aurais tu été debout ? Aurais-tu été un père différent ? Car il est certain que sa vie aurait été tout autre.

Comédienne, Violaine Gillibert, est âgée de trente ans et L’écharpe blanche est son premier roman.

« L’écharpe blanche » Violaine Gillibert Ed. Mercure de France Collection Bleu Premier roman.