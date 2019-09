Depuis 10 ans, Léa pour Samy mène une action contre l’autisme pour défendre les droits des enfants qui en sont affectés, agit pour faire connaître et reconnaitre cette maladie, innover en matière de droit et de prise en charge, aux niveaux national et international. Aujourd’hui, Léa pour Samy devient désormais un « mouvement pour Vaincre l’Autisme ».

Parce que l’autisme a longtemps été considéré comme une fatalité, les autistes se trouvaient condamnés à une mort lente. Heureusement, le regard sur cette maladie a évolué.

Aujourd’hui nous avons donc un nouvel objectif : offrir à l’autisme l’attention et la générosité des français.

« Vaincre l’autisme » est mis en place pour récolter des fonds en vue de faire progresser la recherche, innover dans les traitements, tenter d’éradiquer cette maladie mais aussi diminuer la souffrance de ceux qui en sont atteints grâce à une meilleure prise en charge.

Dans ce contexte, la 1ère édition de la campagne « Vaincre l’Autisme » aura lieu du 25 mars au 7 avril 2010, lancera en beauté l’action, avec notamment le Village de l’Autisme les 2, 3 et 4 avril sur l’esplanade du Trocadéro.