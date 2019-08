Le World Forum Lille 2013 accueillera la 7ème édition du Forum Performance Diversité, le jeudi 24 octobre

Pour sa 7ème édition, le World Forum Lille (23, 24 et 25 octobre) invite les responsables d’entreprises, les réseaux et experts de la RSE, les collectivités, associations et étudiants de toutes nationalités à passer à l’action. L’édition 2013 du Forum Mondial de l’Economie Responsable passera en revue les solutions qui existent pour “entreprendre et consommer autrement”. Parmi les bonnes pratiques mises en avant, celles du Réseau d’Echanges qui organise la 7ème édition de son Forum Performance Diversité : une occasion unique pour réunir sur un même lieu les acteurs régionaux du Réseau d’Echanges et les entreprises qui souhaitent mettre en oeuvre une démarche d’égalité professionnelle.

AU PROGRAMME : Jeudi 24 octobre 2013 – Nouveau Siècle

8h00 : Accueil des participants

8h30 – 10h00 : Conférence plénière sur le sujet : “Sourcing et maintien à l’emploi des travailleurs en situation de handicap”. Viendront témoigner notamment Stephan Fertikh, Bonduelle et Pär Larshans, Max Hamburger (Suède).

10h15 – 11h45 : 5 ateliers thématiques d’échanges de Bonnes Pratiques et partenariats : – Sensibilisation aux différentes formes de handicap – Changer son regard sur le recrutement d’une personne en situation de handicap – L’offre de service du secteur adapté – L’adaptation du poste de travail – L’accompagnement du travailleur en situation de handicap

Plus d’infos sur http://www.worldforum-lille.org/fr/