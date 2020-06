« Le voyage de Kimlân » : le 1er e-book audio

C’est en hommage à « ceux qui ne peuvent pas lire » que Thiloan Kenzourée, passionnée de littérature, dessins et illustrations, a décidé de concevoir un roman qui se présente sous la forme d’une application audio-livre, à l’image d’un e-book, mais en version audio. Thiloan Kenzourée a créé cette application pour les enfants hospitalisés « qui ne peuvent voyager ou s’évader » mais aussi pour toutes les personnes qui ont des problèmes de vue ou des difficultés à lire. « J’ai perdu mon père en 2005. Il souffrait d’une dégénérescence de la macula, ce qui le privait de son plaisir quotidien qu’était la lecture. Je suis donc devenue sa lectrice attitrée durant les dernières années… Les allers-retours à l’hôpital m’ont laissé beaucoup de souvenirs, je m’étais alors promis de contribuer à la facilité de la lecture pour toutes les personnes ayant des problèmes de vue », raconte-t-elle.

Egalement illustré en aquarelle pour les personnes voyantes, « Le voyage de Kimlân, entre ciel et terre » raconte l’histoire d’une petite fille nommée Kimlân (Licorne d’Or en viêtnamien) qui rêve de devenir ornithologue et voyage à travers le Viêtnam. Elle décrit ce qu’elle voit et ce qu’elle découvre dans son carnet de voyage. Des chants d’oiseaux et musiques du monde viennent s’ajouter à la narration.

Plus d’infos : www.kenzou-editions.com