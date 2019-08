Le Vietnam travaille à la réinsertion sociale des personnes handicapées

Ave plus de 5,3 millions de personnes handicapés, La création d’emplois pour favoriser leur réinsertion sociale constitue toujours une préoccupation des autorités vietnamiennes. Comme partout et peut-être plus encore ici, le parcours des personnes handicapées à la recherche d’un emploi est semé d’embûches. Un article publié par le Courrier du Vietnam nous fait partager le parcours du combattant de la jeune Huynh Ngoc Hông Nhung, qui comme autres 11 000 autres personnes handicapées de Hô Chi Minh-Ville cherche un emploi.

Huynh Ngoc Hông Nhung, qui souffre d'un handicap de mobilité, vit dans la province de Cân Tho (delta du Mékong). Elle a réussi à obtenir une bourse lui permettant de décrocher un master en Thaïlande. Malheureusement, le retour au pays est empli de désillusions, tant elle a de difficultés à se faire accepter par des recruteurs. La situation est pire chez les personnes dont le niveau d'instruction est limité. Face à cette situation, les provinces tentent de réagir, en dispensant des cours de formation à destination de ces personnes. Hô Chi Minh-Ville et Quang Binh (Centre) en sont des exemples notoires. Parmi plus de 32 000 personnes handicapées recensés sur l'ensemble de Hô Chi Minh-Ville, 11 000, en âge de travailler, n'arrivent pas à trouver un emploi.

Embauche privilégiée

La ville compte neuf entreprises privilégiant l’embauche de ces personnes. Ces entreprises, spécialisées dans l’habillement, les services sanitaires, la production de haut-parleurs et l’impression ont dans leurs rangs quelque 150 personnes handicapées. La société du “27 juillet”, relevant du Service municipal du travail, des invalides de guerre et des affaires sociales, constitue un autre exemple pour l’emploi de ces déshérités. Cette société embauche actuellement 500 travailleurs handicapés qui bénéficient d’un salaire mensuel moyen de 700 000 dôngs par personne. Hô Chi Minh-Ville privilégie également l’embauche de travailleurs handicapés dans les organismes publics. Pour ne citer qu’un seul exemple, le fisc du 1er arrondissement a recruté 18 salariés handicapés, qui ont tous prouvé leur efficacité dans le travail. La ville dispose de dizaines de clubs d’assistance pour aider les personnes handicapées dans l’apprentissage et la recherche d’un emploi. Les métiers que proposent ces établissements sont variés : habillement, broderie, informatique, anglais…

Se mobiliser pour l’apprentissage

Malgré ces efforts encourageants, les handicapés ne cachent pas leurs inquiétudes : “Les chances pour les handicapés de trouver un emploi sont plus grandes que par le passé. Pourtant, peu d’handicapés trouvent un emploi convenable qui s’inscrit dans la durée”, a fait savoir Trân Xuân Diêu, un élève faisant partie du Club d’orientation professionnelle des jeunes handicapés et qui dispense gratuitement des cours de formation. Face à cette situation, Hô Chi Minh-Ville cherche à encourager la population à se mobiliser pour l’apprentissage et la création d’emplois en faveur des handicapés. La ville s’est fixé comme objectif de renforcer le système des établissements d’apprentissage pour ces personnes qui bénéficieront de politiques prioritaires. L’augmentation du taux d’handicapés travaillant dans les organes publics constituera une grande orientation politique de la mégapole du Sud.

Une enveloppe de 200 millions de dôngs

La province de Quang Binh se mobilise elle aussi pour favoriser l’intégration des handicapés dans le monde du travail, à commencer par l’organisation de cours d’apprentissage. Sur les 3 000 personnes handicapées capables de travailler, seules 90 ont un emploi et 383 bénéficient de cours d’apprentissage, . Pour tenter d’améliorer la situation, une enveloppe de 200 millions de dôngs sera débloquée cette année par le Comité populaire provincial en faveur de l’accès à l’apprentissage pour les handicapés. Les cours d’apprentissage ne sont pas simples à mettre en place : “La plupart des handicapés souffrent de problèmes de santé. À cela s’ajoute un niveau d’instruction souvent modeste. Par conséquent, peu de métiers leur conviennent”, a souligné Nguyên Anh Dung, du Service du travail, des invalides de guerre et des affaires sociales de Quang Binh. D’autre part, les handicapés vivent principalement dans les régions excentrées. Les difficultés de déplace- ment les empêchent de s’inscrire dans ces cours. Pour accroître le nombre d’élèves, ceux-ci seront désormais organisés dans chaque district de la province.