Le vieillissement : moteur du développement régional

Organisée à Limoges par la Région Limousin les 28 et 29 janvier prochains, la 4e édition de la Conférence « Silver Economy » traitera du vieillissement sous tous ses aspects : économie, citoyenneté, solidarité, santé et bien-être. Les territoires face au vieillissement, les stratégies locales pour développer l’autonomie et tirer parti du vieillissement, l’emploi des seniors, le « mieux vieillir », la solidarité intergénérationnelle, ces thèmes seront traités au cours de ces deux journées par des experts français et européens.

Evolution désormais majeure et enjeu essentiel pour les territoires de l’Union européenne et de la France, le vieillissement de la population est encore trop souvent considéré comme un fardeau. Parce que sa prise en compte dans les politiques publiques demeure d’abord liée aux impacts négatifs immédiats, plus d’une dizaine de Régions d’Europe ont décidé d’appréhender le vieillissement démographique aussi comme un défi et une opportunité pour le développement régional.

Fédérées au sein du réseau européen Sen@er, ces Autorités régionales organisent chaque année la conférence Silver Economy qui propose un espace de réflexion, de rencontres et d’échanges de bonnes pratiques ouvert aux entreprises, aux collectivités locales et aux associations pour bâtir ensemble des réponses innovantes, qui soient autant sources de croissance économique que l’expression d’une plus grande solidarité intergénérationnelle. C’est ainsi qu’après trois éditions, en Allemagne en 2005, aux Pays-Bas en 2006 et en Espagne en 2007, la Région Limousin, animée par la volonté de devenir un laboratoire européen du fait démographique, accueillera la quatrième édition de la conférence Silver Economy les 28 et 29 janvier 2010 à Limoges.

Elus, chercheurs, sociologues, économistes, médecins, entrepreneurs, experts français et européens interviendront au cours de ces journées pour dresser un panorama complet des questions liées au vieillissement, appréhender une vision prospective et échanger sur les meilleures pratiques mises en place dans les régions, en France et en Europe et même aux Etats-Unis puisqu’un représentant de AARP (American Association of Retired Persons), la plus grosse association de retraités américains, participera aux débats.

Les échanges d’expériences et de bonnes pratiques qui auront lieu au cours de cette conférence permettront d’ouvrir de nouvelles pistes et moyens d’actions. Un Prix européen des meilleures pratiques sera remis.

Cette conférence, la plus importante manifestation en Europe sur le thème « développement régional et vieillissement », se donne pour ambition de faire prendre une autre dimension au phénomène du vieillissement de la population en travaillant dès maintenant sur ce sujet pour aider les personnes âgées d’aujourd’hui mais aussi celles de demain.

Programme complet sur www.region-limousin.fr