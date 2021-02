Le Trophée Initiative Alzheimer 2009 attribué à l'aide-mémoire vocal MEM-X

Ecouter article Ecouter article





Philippe Guillaume, fondateur de MEM-X Diffusion, s’est vu remettre le 27 Avril dernier par Arlette Meyrieux, présidente de l’Union nationale des associations France Alzheimer, le Trophée Initiative Alzheimer 2009, décerné dans le cadre des Trophées du Grand Age.

Les Trophées du Grand Age récompensent les meilleures initiatives et innovations destinées à améliorer la qualité de vie des personnes âgées. Ce qui est le cas de l’aide-mémoire vocal MEM-X, véritable innovation française en faveur du maintien de l’autonomie des personnes qui ont des pertes de mémoire : personnes âgées mais aussi handicapées ou malades, et plus généralement toutes celles ayant des prescriptions médicales contraignantes. Le jury du Trophée Initiative Alzheimer, coprésidé par le Pr François Piette et Guillaume Sarkozy, était composé de professionnels de la santé, gériatres, gérontologues, ergothérapeutes de renom, ainsi que de représentants du milieu associatif.

MEM-X : pallier les pertes de mémoire

MEM-X a été inventé par le Dr William Pezé pour pallier les pertes de mémoire de sa mère. De la taille d’un téléphone portable, ce petit appareil délivre, à intervalles réguliers, aux personnes souffrant de troubles de la mémoire, des messages enregistrés par leur entourage. C’est donc avec une voix familière que MEM-X leur rappelle, au fur et à mesure, leurs rendez-vous et les tâches qu’elles ont à accomplir :

« Il est l’heure de prendre tes médicaments qui sont dans le tiroir de ta table de nuit », « Tu as rendez-vous dans un quart d’heure chez ton médecin », « Attention, le boulanger ferme dans une demi-heure : as-tu encore assez de pain ? »…

Distribution : MEM-X est vendu dans les commerces de matériel médical, certaines pharmacies et sur internet. Prix public : 130 euros TTC.

En savoir plus: www.mem-x.fr