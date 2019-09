Le travail… mais où en est réellement cette valeur fourre-tout, remède universel aux maux de notre sociétépour nombre de nos dirigeants ?

Les politiques ne font -ils pas sempiternellement campagne sur ce thème, et n’en font-ils pas LA solution à l’intégration des personnes handicapées: « le travail rend libre ».

Cette maxime apparemment inoffensive a eu son heure de gloire ; mais si, rappelez-vous. Vous ne voyez pas ? C’est parce qu’il faut la traduire en Allemand : Arbeit macht frei.

Cette saine devise était affichée aux portiques des camps d’Auschwitz et de Dachau. Pas de mauvais esprit : il ne s’agit pas de faire un raccourci dangereux entre l’idéologie Nazie et celle de nos actuels dirigeants. Juste une question de sémantique et de vue sur la valeur Travail – et particulièrement ses liens avec le handicap. À y regarder de plus près, il ne reste plus dans le Monde que les « conservateurs » qui veulent faire du Travail l’un des piliers des civilisations mondialisées.

Les « progressistes» qui voulaient libérer l’homme du travail avilissant ne représentent plus que des tribus éparses qualifiés de « has been » et sont en voie de disparition. Côté Travail et Handicap, ces dernières années ont vu la multiplication des actions en faveur de l’intégration des personnes handicapées dans l’entreprise, et les chiffres s’améliorent un peu. Ce sont surtout les mentalités qui ont évolué. Cependant, le taux de chômage des personnes handicapées reste globalement deux fois plus important que chez les valides et le handicap la cause de discrimination numéro une dans l’accès à l’emploi (avec l’âge

et l’origine ethnique); la Halde, dans tous ses rapports, le confirme années après années. Et tout cela malgré la loi de 2005 et le renforcementdes pénalités aux entreprises – lesquelles ont souvent un mal de chien àrecruter les profils qui les intéressent. À l’autre bout de la chaîne, des centaines de « travailleurs » handicapés et valides, oeuvrant dans le champ social, culturel, sportif, touristique, éducatif, souvent dans des associations, onttoutes les peines du monde à boucler leurs fins de mois.

Travailler dans des conditions toujours plus précaires estleur credo depuis plusieurs années : pourtant, la plupart croient à la valeur de leur travail. Mais voilà, leurs secteurs d’activité ne rentrent pas dans la vision actuelle du Travail, uniquement productive. D’ailleurs on a de moins en moins un travail, mais un emploi. N’a-t-on pas légiféré sur l’employabilité des personnes handicapées dans le cadre de l’attribution de l’AAH (Allocation aux adultes handicapés) ?

Tripaliare, c’est l’origine latine de travailler et cela signifie torturer, tourmenter avec le tripalium, instrument auquel on attachait les chevaux pour les soigner et les esclaves pour les punir. Rien à voir donc avec une quelconque activité enrichissante ou épanouissante. Peut-être serait-il parfois utile de se remémorer le sens ancien du travail pour sortir de cette doctrine qui fait de cette valeur la quintessence de la liberté…

Pierre Bardina





Pierre Bardina est créateur d’andy.fr, portail d’informations sur le handicap moteur. C’est suite à un accident de plongée, en 1996, qu’il devient paraplégique. Retrouvez sa chronique “Coup de Gueule” dans chaque numéro de Handirect.