L’Association RMC/BFM, créée à l’initiative d’Alain et Isabelle Weill, oeuvre pour la prévention, la formation et l’information en matière d’action médicale d’urgence dans notre société, et plus particulièrement dans le monde sportif.

L’Association, présidée par Isabelle Weill, a décidé de consacrer sa première opération à la sensibilisation d’installation de défibrillateurs cardiaques dans tous les lieux accueillant du public.

Depuis le décret du 4 mai 2007, toute personne peut utiliser un défibrillateur. Sa simplicité d’utilisation et son coût (moins de 2 000 euros) rendent cet appareil indispensable en cas d’urgence et accessible au plus grand nombre.

En effet, l’Arrêt Cardio Respiratoire (ACR) est responsable en France d’environ 50000 décès par an et constitue donc un véritable problème de santé publique. Il n’existe pas de profil type de vulnérabilité à l’ACR qui survient sans symptômes annonciateurs. On estime que 20 000 vies pourraient être sauvées chaque année grâce à l’emploi d’un défibrillateur dans les premières minutes de l’ACR.

Pour cela, en partenariat avec la marque Philips, l’assureur Médéric et le Medef, l’Association organise une exposition itinérante sous forme de train.

Ce Train du Coeur a pour but d’aller à la rencontre des collectivités locales, des entreprises et du grand public afin de présenter une exposition expliquant la nécessité vitale d’utiliser un défibrillateur en cas d’ACR.

Le Train du Coeur stationnera dans 13 villes de France. Son inauguration se tiendra en gare de Lyon, à Paris, le mardi 7 octobre 2008 à partir de 8h30.

A Paris, le mardi 7 octobre : inauguration à la gare de Lyon, puis à Strasbourg, Clermont-Ferrand, Lyon, Nice, Toulon, Marseille, Toulouse, Bordeaux, Angers, Nantes, Lille et Lens.