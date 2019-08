Le Train de l’Egalité des Chances parcourt la France du 16 au 31 mars 2010

A son bord, les clés pour construire son parcours professionnel : contrats d’alternance, offres d’emploi, formations, informations pour mieux s’orienter. Un train-expo TM à ne pas manquer pour découvrir des métiers d’avenir et oser le changement. Le Train de l’Egalité des Chances sera sur les rails de l’hexagone du 16 au 31 mars prochains et stationnera successivement dans 12 gares toute une journée : Paris Est, Rennes, Tours, Clermont-Ferrand, Bordeaux, Toulouse, Marseille, Lyon, Dijon, Strasbourg, Lille, Paris Nord.

AFPA, AXA, Conseil national des missions locales, Défense Nationale (Armée de Terre et Armée de l’Air), Dom Plus, Fédération des Entreprises de Transport et Logistique de France (TLF), Groupe La Poste, IRCEMi, Manpower, Monster, Orange, Pôle emploi, SNCF et Synergie ont choisi de se regrouper dans un collectif pour donner à chacun sa chance en matière d’emploi, de formation et d’orientation professionnelle. A chaque étape, ils recevront les candidats sur les quais spécialement aménagés et à bord des voitures exposition.

L’opération est soutenue par l’acsé (L’Agence Nationale pour la Cohésion Sociale et l’Egalité des Chances).

Le Train de l’Egalité des Chances a une triple vocation cette année : la préparation (orientation, formation), l’adaptation (bilan et transversalité des compétences) et l’accès à l’emploi (offres d’emploi et contrat d’alternance).

« Ce Train-Expo porte les valeurs de l’égalité des chances dans le domaine de l’emploi. Nous cherchons à faire venir à nous des hommes et des femmes sur les seules bases de leurs motivations et de leurs qualités professionnelles. Notre ambition est d’aller au devant de tous ceux qui veulent avancer et évoluer dans le monde du travail, qui cherchent un emploi, veulent en changer, souhaitent se reconvertir », indiquent d’une même voix l’ensemble des participants.

Le site internet www.train-emploi.fr sera accessible aux internautes à partir du 15 février 2010.

Le Train de l’Egalité des Chances sera accessible librement et gratuitement de 9h00 à 18h00, en gare des 12 villes-étapes de son parcours.

Parcours du Train de l’Egalité des Chances

Mardi 16 : Paris Est

Mercredi 17 : Rennes

Jeudi 18 : Tours

Vendredi 19 : Clermont-Ferrand

Samedi 20 : Bordeaux Saint-Jean

Lundi 22 : Toulouse Matabiau

Mardi 23 : Marseille Saint-Charles

Mercredi 24 : Lyon Perrache

Jeudi 25 : Dijon

Lundi 29 : Strasbourg

Mardi 30 : Lille Flandres

Mercredi 31 : Paris Nord