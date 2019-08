Le train Alzheimer fait étape aujourd’hui à Dijon dimanche et demain, lundi, à Lyon

Le train Alzheimer a commencé à circuler dans les grandes villes de France, 12 grandes villes au programme, pour véhiculer l’information et les traitements possibles sur la maladie d’Alzheimer. Aujourd’hui, le train Alzheimer faisait étape à Dijon de 9 heures à 19 heures et de nombreux spécialistes étaient présents pour expliquer la maladie. Dès demain, lundi, le train Alzheimer sera à Lyon de 9 heures à 19 heures et de 18 heures à 20 heures, vous pourrez ssister à une conférence débat sur “Maladie d’Alzheimer, mieux la connaître, mieux l’accompagner”.