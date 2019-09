Le tournoi Handi Pro-Am 2010 : la performance et l’émotion

C’est du 22 au 24 mai que s’est déroulée la 4e édition du Handi Pro-Am. Elle se disputait cette année sur les golfs de l’Ile d’Or, de Savenay et de Nantes Erdre, trois golfs réputés du Grand Ouest. Le Handi Pro-Am, trophée de golf à l’envergure grandissante, réunissait le temps de ce week-end golfeurs professionnels, amateurs et handicapés. Ce tournoi, unique en son genre en Europe, a pour ambition de révéler au grand public le talent des meilleurs handigolfeurs européens. A ce titre, il est soutenu par les plus grandes instances golfiques françaises: Handigolf, Fédération Française de Golf et PGA France. Le trophée rassemblait cette année 112 joueurs répartis en 28 équipes, chacune composée d’un professionnel, de deux amateurs et d’un handigolfeur.

Il était si attendu que les inscriptions ont été finalisées cette année en deux semaines et ce, dès le mois de janvier. La démarche des organisateurs est d’allier les valeurs traditionnelles du golf (prestige, respect de son environnement, convivialité) avec l’insertion d’athlètes handicapés dont certains côtoient le haut niveau. La quatrième édition est portée par sa marraine Jade Schaeffer, classée dans les dix meilleures joueuses professionnelles européennes. Des champions de France et d’Europe handigolf, tels Thierry Godineau et Nino Ourabah, participent au tournoi depuis sa création et sont à l’origine de cette initiative.

Le tournoi

C’est sous un soleil radieux que les 112 golfeurs du Handi Pro-Am 2010 se sont réunis afin de disputer la 4e édition du tournoi.

Les joueurs ont découvert pour la première fois le Golf de l’Ile d’Or qui s’est joint cette année à l’aventure. Sous le regard imposant du château de Clermont et cernés de tous côtés par la Loire, les participants ont pu apprécier les paysages et les fairways de l’Ile qui offraient le cadre de jeu idéal pour l’ouverture de cette compétition.

Au Golf de Savenay, le vent s’est associé aux méandres et nombreuses subtilités du parcours permettant ainsi aux 28 équipes de montrer l’étendue de leur talenC’est au Téo Lounge que le soir venu, les joueurs, les partenaires et les organisateurs se sont tous réunis et ont savouré ensemble aussi bien les mets délicats que l’ambiance joyeuse et solidaire propre au Handi Pro Am et à sa traditionnelle soirée de Gala.

Le tournoi cependant était loin d’être terminé et pour le dernier jour du Handi Pro-Am 2010, malgré une chaleur écrasante, les amateurs, professionnels et handigolfeurs ont tous bataillé ferme jusqu’à la dernière minute pour arracher la victoire sur le golf mythique du tournoi, le Golf de Nantes Erdre.

Epuisés mais heureux des ces 3 jours de jeu, les golfeuses et golfeurs, tous vêtus de la couleur du tournoi de cette année, ont ensuite assisté à l’annonce des résultats et à la remise des prix. Pour ceux qui ont vu la victoire leur échapper, l’espoir leur était encore offert lors du traditionnel tirage au sort avec des lots exceptionnels remis par les sponsors : une semaine pour deux personne en pension en complète et Green Fees au Club Med d’Agadir, un week-end pour deux personnes avec green fees et petit déjeuner dans l’un des prestigieux hôtels et sublimes parcours Open Golf Club et bien d’autres magnifiques cadeaux.