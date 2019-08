Le torchon brûle entre les Verts et les taxis G7

Taxis G7 : Des taxis qui ne rouleraient pas pour tout le monde ? C’est la question que l’on peut se poser à la lecture de ce communiqué des Verts de la commission « handicap, écologie et citoyenneté », victimes d’une mésaventure bien désagréable.

Dimanche après-midi, alors que la commission « handicap, écologie et citoyenneté » des Verts se réunissait, deux militants s’étant levé dés l’aube à 5 heures du matin et venus exprès de Rhône-Alpes en train sont restés à quai une fois arrivés à Paris. La société de taxis G7 nles a tout simplement pas pris en charge, bien que leur véhicule ait été réservé et le prestataire prévenu de leur situation. Le taxi a refusé de s’occuper de ses deux clients en raison de leurs handicaps moteur, les laissant toute la journée jusqu’au soir dans le froid et les courants d’air du hall de la gare de Lyon.

Pour les Verts: “Il s’agit là d’une pratique illégale et intolérable. A travers l’inacceptable mésaventure dont ont été victimes ces deux militants, les Verts entendent dénoncer haut et fort cette discrimination.

La responsabilité des taxis G7 est d’autant plus grande que le coeur de métier de cette compagnie est d’être un prestataire de mobilité, dont les services doivent être accessibles sans distinction d’aucune sorte, et notamment aux personnes dont les déplacements sont contraints.”

Les Verts demandent au président de la compagnie de s’expliquer publiquement et souhaitent que la justice apprécie ces événements avec toute la rigueur nécessaire. Uls rappellent aussi que “La discrimination est un délit et doit être traitée comme telle. Elle est plus bien répandue plus qu’on ne le croit, hélas trop souvent tolérée et presque systématiquement impunie. Tant que cette question ne sera pas mise au cœur des politiques publiques et traitée comme il se doit par la justice, rien ne changera.”