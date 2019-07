Le Centre de Soins Antoine de Saint-Exupéry à Vendin le Viel, avec le soutien du Centre National de Ressources de lutte contre la Douleur (CNRD) et la Fondation CNP Assurances, présente « Le temps d’une toilette », un film de formation sur la prévention et la prise en charge de la douleur lors de la toilette de l’enfant et du jeune adulte polyhandicapés.

L’approche de la douleur chez la personne polyhandicapée n’a été que très peu traitée. Outre son évaluation, aucun document ne s’intéresse à la douleur de l’enfant lors de la réalisation de la toilette et des gestes qui l’entourent. Pourtant, ce moment peut être extrêmement douloureux pour certains enfants polyhandicapés, compte tenu de leur état de santé et du nombre important de manipulations et de transferts qu’il nécessite. En effet, chez la personne polyhandicapée, la toilette peut générer un inconfort, une peur, une angoisse, voire des douleurs importantes du fait du soin lui-même, de la mobilisation nécessaire de l’enfant et des éventuelles expériences douloureuses antérieures.

Le film présente, grâce à l’alternance d’interviews de professionnels et de parents, tous les moyens de prévention et de prise en charge de la douleur à mettre en œuvre par les personnels soignants lors de la réalisation des soins d’hygiène et de manutention. A travers les images et les commentaires, l’équipe a souhaité insister sur la philosophie qui sous-tend la réalisation des soins au Centre de Vendin le Viel : « porter une attention particulière à ce moment privilégié de la toilette ». En effet, il constitue, pour de nombreux enfants, un des plus longs temps de communication de la journée avec les adultes.

Le film illustre également la multidisciplinarité indispensable à la prise en charge des enfants polyhandicapés et la nécessité de mettre en œuvre des moyens non médicamenteux (mobilisation, utilisation du lève malade, massages, parole, …), voire médicamenteux (antalgiques de différents paliers) pour faire, de ce moment de la toilette et des mobilisations qu’elle engendre, un soin exempt de douleur, un moment de plaisir et de communication entre l’enfant et le soignant.

Conçu par le groupe douleur du centre de soins Antoine de Saint-Exupéry à Vendin le Viel et signé par Régis Alvin, ce film de 21 minutes constitue un support idéal de formation et une base de discussion dans les services hospitaliers, les centres accueillant des enfants polyhandicapés et à domicile pour impulser une démarche de changement. Il est diffusé gratuitement, sur simple demande, par la Fondation CNP Assurances à tous les professionnels de santé (puéricultrices, infirmières, aides-soignants, auxiliaires de puériculture, et psychomotriciens) et aux parents d’enfants polyhandicapés.

Cette offre est valable jusqu’au 31 octobre 2008 dans la limite d’un stock de lancement de 1 000 DVD. Il sera également diffusé par le CNRD au-delà de cette date.

Adresser une demande par courrier, mail ou fax à : Fondation CNP Assurances – Film «Le temps d’une toilette » – 4, place Raoul Dautry – 75716 PARIS cedex 15 – E mail : fondation@cnp.fr. –

Fax : 01 42 18 92 85