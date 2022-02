Le télétravail en pratique : Un guide pour les managers et tous les salariés

Ecouter article Ecouter article

“Le télétravail en pratique – Réussir la transformation profonde des modes de travail” répond aux questions des salariés, des managers et des responsables de ressources humaines sur le développement du travail à distance et sa mise en oeuvre.

Il n’a jamais été autant d’actualité qu’au cours des derniers mois, le télétravail fait désormais partie du quotidien de nombreux travailleurs, qu’il soit total ou partiel, et souhaité ou non.

Une alternative et un nouveau mode de travail

Il fait en tout cas figure d’alternative lorsque la situation sanitaire questionne sur les risques potentiels et que les autorités le recommandent pour enrayer les reprises de la pandémie. Quoi qu’il en soit, le télétravail peut se concevoir sous des formes très variables et sa mise en œuvre peut parfois interroger en termes de méthode, d’organisation et de management. C’est la raison d’être de ce livre, qui invite à envisager ce nouveau mode de travail sous tous les angles.

Un guide destiné à toutes les personnes susceptibles de télétravailler ou de manager en télétravail

« Le télétravail se révèle aujourd’hui incontournable dans les entreprises. Elles sont toujours plus nombreuses à le mettre en place et les administrations publiques le déploient maintenant pour des millions de fonctionnaires. L’obligation légale de préserver la santé des salariés, les économies substantielles de mètres carrés de bureaux et les gains de productivité apportés par le télétravail ont désormais convaincu les entreprises.

Cet ouvrage fait le point sur tous ces changements et propose les outils pour réussir ce profond bouleversement de l’organisation du travail, quelle que soit la structure, privée ou publique. Fort de son expérience de consultant télétravailleur, l’auteur s’adresse aux DRH et DSI qui mettent en place le télétravail, ainsi qu’aux managers qui pilotent des équipes à distance. Un guide qui accompagnera également les télétravailleurs dans leur organisation quotidienne pour répondre à ces trois règles : travailler, communiquer, rendre compte ».

