Le Téléthon, 25e

France Télévisions et l’Association française contre les myopathies (AFM) donneront vendredi 2 décembre à 18H45 sur France 2 le coup d’envoi de la 25e édition du Téléthon. Le marathon caritatif télévisé durera ensuite toute la journée de samedi, avec comme parrain l’humoriste Gad Elmaleh. Au total, 30 heures de programmes sont prévues sur les six chaînes de France Télévisions (France 2, France 3, France 4, France 5, France Ô et Outre-mer 1re). Sophie Davant et Nagui présenteront l’événement, relayés par d’autres animateurs comme Cyril Hanouna (France 4) ou Paul Amar (France 5).