Le Tandem Tout-Terrain ? C’est l’avenir !

Etre atteint d’un handicap lourd n’empêche pas forcément de rêver s’aventurer sportivement sur les sentiers de montagne à la manière des VTTistes. Différents matériels adaptés pour les personnes handicapées existaient déjà, tels le F.T.T. (qui nécessite de posséder l’usage de ses bras) ou la Joélette, (sorte de chaise à porteurs qui se révèle éprouvante physiquement pour les deux accompagnateurs, et limite souvent la durée de la randonnée et le dénivelé des chemins empruntés). Depuis cet été, de nouveaux horizons s’ouvrent aux « sportifs dans leur tête ».

Après quatre ans de gestation, l’association « Loisirs Assis Evasion » a gagné son pari : créer un engin capable de réaliser des descentes en montagne pour une personne handicapée des 4 membres avec son pilote sur le même châssis. C’est chose faite : le Tandem Tout-Terrain est né ! Quatre amortisseurs pour le confort, quatre freins à disque de moto pour la sécurité, un pilote placé derrière la personne handicapée et en avant pour une bonne dose de sensations ! Les premiers essais ont vu pilote et passager partager une descente de deux heures de 1 300 mètres de dénivelé qui les a emmenés du sommet du Prarion au parc thermal du Fayet.

Encore plus accessible

Construit par l’entreprise Tessier (bien connue des skieurs assis), il a été conçu pour garantir au maximum l’autonomie des deux tandémistes et peut aisément emprunter télécabines et télé sièges en été. S’il n’existe pour l’instant qu’un exemplaire du Tandem Tout-Terrain, neuf vont sortir de l’atelier dès le printemps prochain. Des sessions de formation seront organisées durant l’été 2009, pour que les parents ayant un proche touché par un handicap apprennent à utiliser cet engin, pour que la montagne soit encore plus accessible. Comme l’aime à le répéter le responsable de l’association« Loisirs Assis Evasion », l’ambition, la force de persuasion, le rêve, c’est de pratiquer la « montagne ensemble ». Gageons que ce nouvel engin renforce les membres de l’association dans leur volonté de dire : « oui, c’est possible !» et en toute sécurité.

Un tel projet n’aurait pu voir le jour sans différents partenaires : Véolia Environnement, La Fondation Ronald Mac Donald, la Caisse d’Epargne, le Conseil Général 74 et Jeunesse et Sports 74.

Renseignements: 06 73 39 81 78