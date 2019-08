Le tabagisme passif est responsable de 1 % des décès dans le monde

Selon des données publiées dans la revue The Lancet, vendredi 26 novembre, le tabagisme passif est à l’origine de plus de 600 000 décès par an à travers le monde. Ce chiffre représente 1% de l’ensemble des décès. Près de la moitié de ces décès (47%) concernent des femmes, 28% des enfants et 26% des décès liés au tabagisme passif touchent les hommes.

Les chiffres, essentiellement communiqués par l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS), révèlent qu’un décès sur 100 est imputable au tabagisme passif dans le monde, soit plus de 600.000 décès toute population confondue. Au total, 165.000 enfants sont victimes de cette fumée dite “secondaire”.

L’étude rapporte également que 40% des enfants, 35% des femmes non-fumeurs et 33% des hommes non-fumeurs ont été exposés au tabagisme passif en 2004.

L’exposition à la fumée secondaire a ainsi été responsable de 379.000 décès par cardiopathie ischémique, 165.000 décès causés par des infections respiratoires, 36.900 décès liés à des cas d’asthme et 21.400 décès par cancer du poumon.

Les experts de l’OMS appellent les pouvoirs publics à mettre en place des mesures pour réduire le nombre de décès associés au tabagisme passif, notamment par l’interdiction de fumer à l’intérieur de lieux publics.

Source : Le Parisien