Le tabagisme, cause principale de l’écart d’espérance de vie hommes-femmes

Une étude parue dans la revue scientifique Tobacco Control vient rappeler que le tabagisme est la cause principale de l’écart d’espérance de vie hommes-femmes. Selon des chercheurs britanniques, le tabac est responsable de 38 à 60 % de l’écart de mortalité entre hommes et femmes. Parmi les 30 pays européens étudiés, la différence est plus marquée dans les pays d’Europe de l’Est et moindre en Grèce ou en Islande.

L’alcool, quant à lui, est responsable de 20 à 30 % de l’écart de mortalité entre les sexes en Europe orientale, et 10 à 20 % dans le reste de l’Europe. Sur le vieux contient, les femmes ont commencé à avoir une espérance de vie plus longue que celle des hommes à partir du milieu du XVIIIe siècle.