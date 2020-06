Le «sur-mesure » : de l’imagination à la réalisation.

Après une carrière dans le domaine de l’imprimerie, Bernard Marie est devenu artisan agenceur. Il explique : « J’ai souhaité me reconvertir dans le travail manuel qui allie conception et réalisation. » La demande des clients est simple, il s’agit « de créer un projet personnalisé, en accord avec leurs attentes, sortir du standard. Chaque demande est unique.

L’étude, la fabrication, l’installation, l’originalité sont étudiés avec soin. « Pouvoir associer ergonomie, praticité et qualité est un véritable bonheur pour mes clients, quel que soit le budget, il y a toujours des solutions» poursuit-il. Mais quelle est la véritable originalité de l’offre de Bernard Marie dans un créneau où les offres ne manquent pas ? « Elle réside dans un très large choix de matériaux. Je propose du sur-mesure pour que les envies soient satisfaites et adaptées à chaque budget. » Son activité l’amène à intervenir dans tous les domaines de l’aménagement intérieur de l’habitat – cuisine, salle de bain, dressing, bureau, chambre. « Je gère seul l’intégralité du projet de l’étude à l’installation, y compris la mise en conformité des locaux. » lance t’il avec un brin de fierté.

Qui dit sur-mesure dit adaptabilité

Depuis un an Bernard Marie travaille sur le projet d’aménagement de locaux pour personnes à mobilité réduite – personnes âgées et handicapées. « J’ai contacté différentes associations, effectué un stage dans ce domaine, animé par le Pact-Arim*, puis fabriqué et installé au mois de juillet, une cuisine pour un couple handicapé de Rennes » raconte-t-il, avant de préciser que pour lui, le rapport humain est essentiel. « Ma cliente me remercie car elle peut enfin faire sa vaisselle » lance-t-il. « Toutes ces personnes m’ont réservé un accueil chaleureux car je réponds précisément à leur demande dans un marché qui ne propose aucune solution adaptée pour un coût raisonnable. L’originalité et la qualité de leur projet est identique aux personnes valides, il faut juste s’adapter, du sur-mesure pour plus de confort et de mobilité. »

Aménagement agencement Bretagne Concept Les Couettes 35850 Irodouër Tél. : 02 99 39 80 32 ou 06 03 27 38 84 Fax : 02 99 39 81 63 E-mail : aabconcept@wanadoo.fr Site Internet: http://www.bernard-marie-agencement.com