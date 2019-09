Le succès grandissant des trophées handi-friends

La 5e édition des Trophées Handi-Friends, a récompensé en mars les meilleures actions menées en faveur de l’intégration des étudiants en situation de handicap par les établissements d’enseignement supérieur.

Cet événement a été créé en 2008 par le site spécialiste du recrutement des personnes en situation de handicap, Hanploi.com, et le Groupe Idecom, spécialisé dans la communication des établissements de formation, des entreprises et des fédérations professionnelles. « Cette année encore, j’ai été agréablement surpris par la grande qualité des dossiers reçus », s’est réjoui le directeur général de l’association Hanploi, Franck Seurin. En effet, les membres du jury ont eu beaucoup de mal à départager les candidats parmi le nombre record de 60 dossiers reçus cette année ! Les organisateurs ont donc tenu à rappeler que chaque étudiant qui a donné de son temps pour ces projets « est un gagnant ».

L’accompagnement des étudiants handicapés

Cette 5e édition proposait plusieurs nouveautés, en vue d’élargir ses perspectives et de se montrer encore plus généreuse avec les étudiants. Handi-Friends a ainsi ouvert ses portes aux CFA (centres de formation d’apprentis). « Nous nous tournons spécifiquement cette année vers les CFA, parce que l’accompagnement des étudiants handicapés vers une formation et une insertion professionnelle réussie sont l’affaire de tous : écoles, étudiants et entreprises », a souligné Thierry Sylvestre, le directeur général du Groupe Idecom. À noter une autre nouveauté, cette année, avec le coup de pouce donné pour la première fois à une action purement étudiante. L’ISC Paris, lauréat du Trophée Handi-Friends dans la catégorie « Handi-action étudiante », a ainsi reçu un chèque de 1500 euros pour son projet de cinéma en plein air pouvant accueillir 60 personnes handicapées et 40 valides ensembles, côte à côte.

Les trophées Handi-Friends 2012 ont récompensé les projets suivants :

• Catégorie Handi-innovation : ISEN Lille, pour son « Voice SmartAccess »

Sensationnel et révolutionnaire. L’Institut Supérieur de l’Electronique et du Numérique (ISEN) de Lille a particulièrement épaté avec son application pour Smartphone, baptisé « Voice Smart Access ». Destinée aux personnes atteintes d’une déficience vocale, ce dispositif retranscrit oralement tout ce que vous écrivez. Cette application permet de donner « une voix à ce qui n’en n’ont pas », résume tout simplement une des étudiantes de l’ISEN. Grâce à ces jeunes talents solidaires, de nombreuses personnes vont pouvoir sortir de leur silence et avoir une conversation téléphonique, comme n’importe quelle personne. L’application devrait être disponible gratuitement sur l’Android Market (lire page 8 du magazine).

• Catégorie Handi-intégration : CFA BTP de Nangis et ses « Handi-bâtisseurs »

Voilà une initiative qui devrait faire évoluer la vision du handicap mental chez les formateurs. Le dispositif « Handi-bâtisseurs » du CFA BTP de Nangis donne aux jeunes handicapés mentaux la possibilité de découvrir plusieurs métiers du BTP, et d’acquérir les compétences professionnelles afin qu’ils puissent arriver à un niveau d’employabilité suffisant. Et ça marche puisque, depuis 2008, un jeune sur deux a trouvé du travail.

• Catégorie Handi-sensibilisation : Groupe ESC Dijon Bourgogne

Sensibiliser les futurs managers à l’intégration professionnelle des personnes handicapées. Tel est le projet pédagogique mené depuis trois ans à l’ESC Dijon Bourgogne, avec les 326 élèves de deuxième année. Dans leur module d’enseignement Management des ressources humaines, les étudiants doivent réaliser un dossier noté sur la thématique Handicap et GRH, (Gestion des ressources humaines) puis le présenter ensuite devant un jury. Cette initiative sensibilise les futurs managers et DRH. Elle incite aussi les étudiants en situation de handicap à être de plus en plus nombreux à poursuivre leurs études à l’ESC Dijon Bourgogne ou dans une autre école.

• Catégorie Handi-espoir : ESG Management School et ses Handipreneurs

Les étudiants de l’ESG Management School de Paris ont eu l’idée d’accompagner des personnes en situation de handicap dans un projet de création d’entreprise. Une démarche citoyenne mais aussi une façon de lutter contre toute forme de discrimination.

• Catégorie Coup de coeur du jury : Université Claude Bernard Lyon 1 pour Handicap et sport adapté

Le jury d’Handi-Friends a décerné un trophée « Coup de coeur » aux étudiants de l’université Claude Bernard de Lyon 1 pour la mise en place d’une structure de soutien qui permet aux étudiants handicapés d’avoir une activité physique adaptée. Grâce à ce projet, le taux de pratique sportive des étudiants en situation de handicap a connu un bond spectaculaire, passant de 1,8 % à 17 %.