Le succès a été au rendez-vous de la première édition du forum Pass pour l’Emploi

Mardi dernier, 16 juin 2009, sur le parvis de la Défense, s’est tenu le forum Pass pour l’Emploi, créé à l’initiative de Société Générale et en partenariat avec L’ADAPT, association pour l’insertion sociale et professionnelle des personnes handicapées. Cette journée, placée sous le signe de l’échange et du coaching, avait pour vocation d’aider les personnes handicapées dans leur recherche d’emploi. Les candidats, venus en nombre et avec enthousiasme, se sont succédés tout au long de la journée, pour se faire conseiller par les professionnels du recrutement qui les ont aidés à rédiger leurs CV. Un partenariat avec Job in Live a également permis la réalisation d’une centaine de CV Vidéos.

L’axe majeur du forum Pass pour l’Emploi était de permettre la rencontre entre les personnes handicapées en recherche d’emploi et les entreprises partenaires. Sur leurs stands respectifs, cellesci accueillaient les candidats pour les conseiller et leur proposer une liste de postes à pourvoir.

Au final, ce sont près de 2 450 personnes qui ont participé au forum Pass pour l’Emploi! Société Générale a également pu compter sur l’implication d’une soixantaine de ses collaborateurs, qui sont venus prêter main forte, pour accompagner les visiteurs sur le parcours du forum.

D’après Bernard Cauchy (notre photo) , directeur général de la Mission Handicap de Société Générale : “La réussite de l’insertion dans le monde professionnel des salariés handicapés est la clé de voute des actions de la Mission Handicap de Société Générale . Au cours de ce forum, nous avons voulu décliner cette démarche en accompagnant les candidats dans leur parcours de recherche d’emploi avec 3 étapes clés : s’informer, se préparer et se rencontrer. Cette organisation, innovante, a largement répondu aux attentes des candidats mais aussi aux entreprises et associations qui nous ont accompagnés”.

Pass pour l’Emploi, une initiative de Société Générale, en partenariat avec L’ADAPT

“La forte affluence et la qualité des échanges entre candidats handicapés et entreprises font de cette première édition de Pass pour l’Emploi un grand succès. Elles illustrent également le besoin des entreprises d’être épaulées sur ce sujet et légitiment parfaitement l’initiative prise par L’ADAPT et Société Générale “, souligne Laurent Cocquebert, directeur général de L’ADAPT. Fort de ce succès, Société Générale réfléchit à reconduire le forum Pass pour l’Emploi et poursuit ses actions en faveur de l’insertion professionnelle des travailleurs handicapés, en participant notamment à la prochaine ‘Semaine de l’emploi des personnes handicapées’, organisée par L’ADAPT (du 16 au 22 novembre 2009).