Le stress au travail coûte cher à la société

Selon une étude menée par l’INRS en collaboration avec Arts et Métiers ParisTech, le coût social du stress professionnel représentait en France en 2007, 2 à 3 milliards d’euros. Des chiffres, qui intègrent les dépenses de soins, celles liées à l’absentéisme, aux cessations d’activité et aux décès prématurés mais qui constituent une évaluation minimum. Les coûts réels, sont selon toutes vraisemblances, nettement supérieurs.

Toutes les grandes entreprises ont pris conscience des conséquences du stress professionnel sur la santé physique et mentale des salariés. Des faits divers dramatiques viennent quotidiennement nous rappeler que les risques psychosociaux constituent désormais une priorité en termes de prévention de santé. Leurs coûts financiers sont plus rarement évoqués. Ils constituent pourtant un autre argument de poids plaidant en faveur d’un renforcement des mesures de prévention.

Les chiffres réels sont sûrement bien supérieurs à 3 milliards, pour différentes raisons :

Les chercheurs n’ont pris en compte qu’un seul facteur de stress, le « job strain » ou « situation de travail tendue » définie par la combinaison d’une forte pression subie (tâches effectuées à cadences rapides et soumises à des échéances serrées) et d’une absence d’autonomie dans la réalisation du travail. Or le « job strain » représente moins d’un tiers des situations de travail fortement stressantes. Faute de données suffisamment établies, d’autres facteurs de stress importants comme le manque de soutien social ou le manque de reconnaissance n’ont pas été inclus dans l’étude.

Parmi les pathologies liées au stress, les auteurs n’ont retenu que celles qui ont fait l’objet de nombreuses études : les maladies cardiovasculaires (infarctus, maladies cérébrovasculaires, hypertension…), la dépression et certains troubles musculo-squelettiques (TMS). Les maladies immunitaires, allergiques ou encore les désordres hormonaux sont donc exclus du champ de l’étude.

L’étude ne prend pas en compte toute la dimension pour l’individu de la souffrance et la perte de bien-être que le stress occasionne. Or il a été montré que ces derniers pouvaient représenter jusqu’à deux fois les coûts des soins et des pertes de richesse.