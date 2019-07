Le stress à la carte du Théatre…

Le stress, c’est bien sûr la surcharge de travail, la pression managériale, la gestion de l’imprévu. Mais c’est aussi le non contrôle, la non maîtrise, la peur de l’inconnu. Théâtre à la Carte, compagnie spécialisée dans le Théâtre d’entreprise depuis 1984, propose aux Lyonnais de découvrir son nouveau spectacle : “On ne badine pas avec le stress”.



Un soir, à 20 heures, Hélène, chef d’équipe, a trouvé un prétexte pour isoler dans une salle de réunion, François, son hiérarchique direct et Nathalie, une de ses collaboratrices. La vie, tant professionnelle que personnelle d’Hélène, l’a amenée au bord de l’irréparable. Dans un dernier sursaut, elle a décidé d’exposer son mal-être devant ses collègues. Avec force « flash-back », elle déroule devant eux la descente progressive vers l’abîme dans lequel elle se trouve.

Les objectifs de la pièce :

Mettre en exergue les causes du stress destructeur

Evoquer les symptômes caractéristiques du stress

Souligner les signaux d’alarme détectables pour les collègues ou les managers

Lancer des pistes de solution

Amorcer le dialogue avec les spectateurs sur un sujet grave, délicat, mais qu’on peut (doit) oser aborder avec sincérité et honnêteté

Qu’est-ce que Théâtre à la Carte ?

Théâtre à la Carte propose le théâtre comme outil de communication et de formation pour les entreprises. On y conçoit des animations et formations sur mesure, à l’aide des techniques théâtrales. Les saynètes, interprétées en français ou en anglais, illustrent, grâce à l’effet miroir, des messages clairs et en renforcent la compréhension. Elles favorisent la prise de conscience, dédramatisent une situation, tout en valorisant les collaborateurs ou le public cible. Elles permettent, avec humour et distance nécessaire, de faire réfléchir sur les comportements de chacun, sans accuser, de lancer un débat ou d’accompagner les salariés en formation.

Favoriser l’apprentissage et la progression par des méthodes théâtrales interactives amènent en effet le stagiaire à découvrir et à expérimenter, par lui-même, les solutions qui sont formalisées par nos comédiens formateurs lors de formations sur mesure et ludiques.

“On ne badine pas avec le stress” une pièce écrite par Christian Poissonneau. Dirée : 75 min avec 3 comédiens.

Représentation le mardi 18 novembre à 19h au Chateau de Montchat, place du chateau 69003 Lyon

Plus d’informations : www.theatrealacarte.fr

Théâtre à la Carte – 35 avenue Laplace – 94110 Arcueil – 01 49 85 10 10 contact@theatrealacarte.fr