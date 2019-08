Le Stade en fête de 7 à 77 ans, RV, le Samedi 20 juin 2009, à Chaville (92) au stade Jean Jaurès !!

Le rendez-vous incontournable des sports, des loisirs et de la culture pour tous

Personnes valides et en situation de handicap

Hauts-de-Seine & Villes Environnantes..



Chaville, le 10 juin 2009 – Le CDSA 92, Comité Départemental du Sport Adapté des Hauts de Seine, en partenariat avec des Associations Chavilloises et notamment « De l’Air pour Tous », organise une manifestation dédiée aux sports, aux loisirs et à la culture le samedi 20 juin 2009 de 10h à 18h, au stade Jean Jaurès à Chaville.

Sports, culture et handicaps : une politique ouverte à tous

Cet événement ouvert à toutes les familles, parents et enfants, jeunes et adultes, sportifs et artistes, pratiquants et débutants, personnes handicapées et valides, a un double objectif : promouvoir l’intégration des handicaps dans la pratique d’activités culturelles et sportives et favoriser l’échange et la mixité des sportifs et artistes valides ou non valides de tous âges.

Au programme : une vaste palette d’activités sportives & culturelles dans une ambiance festive et conviviale animée

Un carnet de bord bien rempli attend les participants au cours de cette journée. Jeunes et moins jeunes vont pouvoir s’initier ou pratiquer une multitude de disciplines : les arts martiaux,

haltérophilie/musculation, flag football, volley-ball, escalade, escrime, grimpe d’arbre…vont se côtoyer avec des activités artistiques, fabrication de cerfs-volants, poterie, peinture, danse, initiation au cirque… et seront complétés par des animations spécifiques comme le handbike, basket fauteuil, parcours fauteuil…

Parmi les moments forts de l’après-midi on note la présentation sportive des différentes associations présentes.

Ce grand rendez-vous annuel sera clôturé par une remise de récompenses.

Cette manifestation, riche d’enseignements, de rencontres et d’échanges, repose sur la forte implication des adhérents de clubs sportifs et des bénévoles d’associations comme Handisport, Volontariat de Sèvres, Accolade ou De l’Air Pour Tous, et bien sûr grâce aux participants qui vont fêter tout au long de cette journée l’art de « Vivre ensemble ».

Pour plus d’informations, vous pouvez consulter: www.stadeenfete.info

A propos de De l’Air pour Tous – Régie par la loi de 1901 l’Association De l’Air pour Tous a été créée en 2001 ; elle vise à développer l’accessibilité aux loisirs sportifs et culturels pour les personnes handicapées physiques et mentales : l’association est agréée jeunesse et sports et affiliée à la Fédération Française du Sport Adapté.

A propos du Comité Départemental du Sport Adapté des Hauts de Seine (CDSA 92) – Le CDSA 92 est une Association qui dépend de la Fédération Française su Sport Adaptée : elle a délégation du Ministère de la Jeunesse et des Sports pour promouvoir, organiser et fédérer la pratique des activités sportives des personnes handicapées mentales.

Contacts : Alban Roussel – tél : 06 82 49 68 20 alban.roussel@free.fr

Mohand Nouraoui – tél : 06 88 50 01 52 mohandn@wanadoo.fr

Contact presse : Agnès Chatelard – tél : 01 47 50 02 29 – achatelard@lliosystem.eu