Le sport n’exclut pas le handicap !

Une aventure exceptionnelle au sommet du Mont Blanc. Hanploi et HandiSudria vous proposent de suivre pendant une semaine une aventure humaine exceptionnelle ! Suivre les efforts d’une équipe composée de personnes valides et de personnes handicapées ayant pour objectif d’atteindre le sommet du Mont Blanc. C’est en juin prochain que débuteront les Cordées de l’Insertion. Un groupe composé de personnes valides et de personnes handicapéescherchera à atteindre le sommet du Mont Blanc pour démontrer que c’est possible.

Deux associations, Hanploi et HandiSudria, en montant cette opération, veulent mettre en avant que les valeurs du sport (solidarité, partage, sens de l’effort et du dépassement) peuvent être associées avec l’idée du handicap et de l’intégration professionnelle.

Planter un drapeau au sommet du Mont Blanc, c’est montrer à tous qu’une personne en situation de handicap peut réussir aussi bien qu’une personne qui ne l’est pas ; dans le domaine du sport comme dans celui de l’emploi !

Toute l’équipe va être préparée par des professionnels de la montagne dans les mois qui précédent, avec une intensification la semaine du 20 juin. La montée doit avoir lieu entre le 24 et le 26 juin, en fonction des conditions climatiques. Christophe Dumarest, sportif de haut niveau et alpiniste reconnu, parraine et soutient chaleureusement notre action.

Par ailleurs, un forum de recrutement est organisé le 23 juin à Annecy, en partenariat avec le Club Entreprise et Handicap et le MEDEF de Haute Savoie, afin de permettre aux personnes en situation de handicap qui cherchent un emploi d’être en relation avec des entreprises engagées dans une politique de recrutement dans la diversité.

Cet évènement est rendu possible grâce au soutien actif des entreprises Lafuma, Go Sport, SNCF, Capgemini, Crédit Agricole SA et Inéo Suez.

« C’est toujours dans les moments difficiles que l’on trouve les ressources nécessaires pour aller de l’avant » témoigne Etienne Espivent, Président de l’association Handi Sudria. « Le handicap, c’est d’abord un combat interne, contre soi-même. La montagne, et le sport en général, permet à chaque individu de se dépasser, de s’affranchir de certaines limites et au final de s’épanouir. »

« Nous souhaitons par cette action valoriser le dépassement de soi et la solidarité au sein d’une équipe, explique Jean-Paul Bagna, Directeur opérationnel de Hanploi. Et démontrer au grand public que c’est possible aussi lorsqu’on est en situation de handicap ! Dans le domaine du sport comme dans celui de l’intégration professionnelle. »

ZOOM SUR HANDISUDRIA



L’association a pour premier objectif de faire évoluer les mentalités pour que chacun trouve la place qui lui revient de droit. Cette association oeuvre déjà en permettant aux associations de parler de la problématique soulevée par des maladies ou du handicap, en diffusant des fascicules « Handipdf ». (Les Handi-pdf sont des notices explicatives validées par ces associations spécialisées. Elles parlent précisément de la problématique de certaines maladies et handicaps).

L’association HandiSudria a pour deuxième objectif de réduire le No Man’s land entre les différents intervenants « handicap », en servant de relais entre ces intervenants et en proposant des projets variés ayant pour but de dynamiser et d’aider à l’insertion des personnes handicapées…

ZOOM SUR HANPLOI



Créé en novembre 2005 avec le soutien de dix grandes entreprises (CEA, Capgemini, CNP, Crédit Agricole SA,

Dassault Systèmes, IBM, PSA, SFR, Thales et Total), Hanploi.com est devenu en trois ans le site de référence pour le recrutement des personnes en situation de handicap.

Outre les services offerts par le site internet, l’association Hanploi propose des actions de formation, de sensibilisation et de conseil auprès des entreprises, écoles et universités.

Pour l’association Hanploi, « à compétences égales, le handicap n’est pas un frein ». Un employeur recrute en effet une personne d’abord pour ses compétences. C’est ensuite que sont éventuellement étudiées, si besoin, les possibilités de compensation du handicap.