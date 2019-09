Le sport intégré dans le projet médical

Hier, 28 juin 2010 à 14H30, Jean-Louis Vaez-Olivera , directeur national du Groupe UGECAM (qui gère les 235 structures sanitaires et médico-sociales de l’Assurance Maladie), Henri Miau, secrétaire général de la Fédération Française du Sport Adapté et Gérard Masson, Président de la Fédération Française Handisport signeront un partenariat visant à développer le sport dans tous les établissements du territoire national. Dans ce cadre, le Groupe UGECAM s’engage à ouvrir l’ensemble de ses établissements aux associations et permettre aux patients d’avoir accès à des activités physiques variées. Ces rencontres sportives pourront prendre plusieurs formes, en fonction des régions, des comités et des établissements : journée découverte dans un complexe sportif régional, portes ouvertes dans certains établissements, compétition amicale entre établissements…

Par son savoir-faire et son Groupe UGECAM, engagés dans le projet. Il s’agira également d’offrir aux patients non affiliés une assurance “passeport à la carte” leur permettant de participer aux rencontres sportives organisées.

“Ce partenariat traduit la conviction, pour le Groupe UGECAM, que le sport peut participer au retour à l’autonomie des patients et qu’il a toute sa place dans le projet médical. Il traduit également l’engagement du groupe dans une prise en charge globale de la personne, allant bien plus loin que les soins”, explique Jean-Louis Vaez-Olivera.