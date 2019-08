“Le Sport est-il encore éducatif?

A cette question, il va de soi que les initiateurs du colloque souhaitent pouvoir répondre de manière affirmative, parce qu’ils savent que le plus souvent, le souci des cadres du mouvement sportif associatif fédéré, et celui des enseignants d’éducation physique et sportive – par définition, tous éducateurs – vont dans ce sens.Toutefois, force est de reconnaître qu’il y a des failles et qu’aujourd’hui, on est souvent conduits à déplorer de trop nombreux mauvais exemples, diffusés par le canal de divers médias. Ainsi, aux questions que posées “alors que faire?”, ou “quelles sont les conditions à remplir pour que le sport continue à jouer le rôle éducatif que nous lui prêtons?”, les organisateurs se disent certains que les intervenants présents à ce colloque, ainsi que les débats qui suivront, sauront apporter des réponses encourageantes et utiles.” Colloque le vendredi 24 septembre 2010, 18h30-22h, Bressols (Tarn et Garonne)