Le soignant face à la la maladie d’Alzheimer

2- LES STAGES POUR LES EQUIPES SOIGNANTES :

– Comprendre et Gérer les Mini-conflits avec les familles (2j INTER et INTRA)

– Optimiser l’Accueil des Résident(e)s (2j INTER et INTRA)

– Le Soignant face au Malade d’Alzheimer (5j INTRA)

– Le Soignant face au Refus de soins (3j INTRA)

– Aisance Relationnelle avec les Patient(e)s atteints de démences de type Alzheimer (3j INTRA)

– L’Art du Toucher en Gériatrie et Psychiatrie (2j INTER et INTRA)

– Comment pérenniser la Bientraitance en gérontologie (3j INTRA)

– Les Auxiliaires de Vie et le Malade d’Alzheimer (2j INTRA)

– La Relation Soignant / Soigné la nuit (5j INTER et INTRA)

– L’Ecoute et la Relation d’aide dans les soins (3j INTER et INTRA)

– Les Gestes d’Urgence (2j INTRA)

– Formation au système ciblé (4j INTRA)