Le skipper handicapé Damien Seguin est de retour

Skipper handicapé, Damien Seguin, né sans main gauche, sera au départ de La Transat Jacques Vabre, course transatlantique, le 30 octobre.

Agé de 31 ans, double médaillé d’or et d’argent aux derniers jeux paralympiques d’Athènes et de Pékin, Damien Seguin a terminé 10ème de la Route du Rhum en solitaire sur 45 bateaux. En participant à cette course, le skipper veut montrer que le handicap n’est pas une fatalité.

« La voile véhicule des valeurs nobles de dépassement de soi, de prise de risque maîtrisé et de compétitivit, explique-t-il. Il est toujours très enrichissant pour moi de partager mes expériences sportives aussi bien en course au large qu’en voile olympique. Mon propre parcours témoigne que le handicap n’est pas une fatalité. La solidarité est certainement la valeur qui me touche et me caractérise le plus. »

Cette 10ème édition relie Le Havre à Costa Rica, un parcours historique qui donne un caractère unique à cette course aux saveurs uniques. En effet, Le Havre, port caféier depuis le 19ème siècle a vu débarquer sur ses quais les grains de café venus d’Amérique du Sud, d’Afrique et des Antilles. Depuis 18 ans maintenant, l’Association Transat Jacques Vabre organise cette épreuve maritime qui connaît de plus en plus de succès.