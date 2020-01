Le site officiel de prévention de la Fédération Nationale des Orthophonistes est ouvert

Sensibiliser les parents, interpeller tous les professionnels de l’environnement socio-éducatif & culturel de l’Enfant, associer les acteurs du secteur sanitaire avec : info-langage.org La FNO a créé un site “grand public” dédié à la prévention des troubles du langage et souhaite qu’il devienne un outil incontournable dans la lutte contre l’illettrisme.

Une des missions majeure des orthophonistes – la prévention – s’exerce au quotidien. Les rencontres avec les parents, les échanges avec les médecins, avec les professionnels de la petite enfance… les amènent à prodiguer des conseils, à donner des explications, à proposer des modèles d’interactions et bien plus. Nous savons que le langage se développe dans l’émotion, le plaisir et les intentions qui sous-tendent les interactions entre les adultes et l’enfant. Mais dans certains cas, des troubles surviennent, entravant le cours normal de l’évolution.

La prévention de l’illettrisme commence dès le plus jeune âge

La prévention de l’illettrisme doit commencer par la sensibilisation des parents à la précocité de la mise en place de la communication et du langage chez l’enfant. Ce phénomène, bien moins visible que le développement psychomoteur, peut rapidement entraîner un retard qui viendra entraver aussi les apprentissages scolaires et conduira à l’inévitable spirale : retards, difficultés scolaires, démotivation, échec scolaire, illettrisme.

Fédération Nationale des Orthophonistes, 145, Bd Magenta – 75010 Paris.