Le site de recrutement de SPIE remporte le label argent Accessiweb !

SPIE a reçu le label argent Accessiweb pour son site de recrutement www.spie-job.com qui devient ainsi le premier site RH labellisé proposant des offres d’emploi en ligne. Le label Accessiweb permet de mesurer le niveau d’accessibilité d’un site pour les internautes en situation de handicap et s’inscrit pleinement dans le cadre de l’engagement diversité du Groupe. Ce label, qui comporte trois niveaux (bronze, argent et or), est attribué par l’association indépendante Braillenet, notamment sur les alternatives textuelles du site, son ergonomie, son aide à la navigation). Le respect de ces normes permet au site d’obtenir le label argent pour une durée de deux ans.

Mis en ligne en novembre 2009, le nouveau site de recrutement du Groupe a pour vocation de développer la « notoriété employeur » de SPIE sur le web, de faire connaître les métiers et les opportunités ainsi que de promouvoir les valeurs et les engagements du Groupe en matière de Ressources Humaines.

Afin d’être en parfaite adéquation avec sa politique « Diversité », SPIE s’est donc engagée à rendre accessible son site de recrutement à tous les internautes y compris les personnes en situation de handicap. Cette initiative va permettre un accès encore plus large à spie-job qui compte déjà en moyenne plus de 30 000 connexions chaque mois

Le site permet aujourd’hui aux déficients moteurs, aux déficients visuels ainsi qu’aux personnes atteintes de troubles de l’audition d’avoir accès à l’ensemble de ses contenus : présentation des métiers et activités de SPIE, des évolutions de carrières possibles au sein du Groupe, de la politique relations écoles ainsi qu’un accès en ligne aux offres d’emplois de l’ensemble des filiales.

Pour SPIE, la diversité est avant tout un facteur de développement, qui relève pleinement de la responsabilité sociale de l’entreprise et qui permet de révéler de nouvelles compétences porteuses de richesse et de performance et s’est notamment traduite en interne par le déploiement de la « Charte de la diversité SPIE ».