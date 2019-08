Le sentier handicap « Un pont vers la Forêt » primé aux Trophées de l’Accessibilité

Les premiers Trophées de l’Accessibilité ont été décernés le 2 février à la Cité de l’Architecture à Paris. L’Office national des forêts et la Fondation d’entreprise Gecina, ont reçu, des mains de Marie Prost-Coletta*, le trophée Métiers pour la réalisation du sentier « Un pont vers la Forêt » inauguré en 2009 en forêt domaniale de Meudon.

Les Trophées de l’Accessibilité récompensent des démarches et des initiatives s’inscrivant dans la durée et portées par une dynamique globale et commune. Mais aussi des changements de regards, de comportements ; Ils font découvrir des attitudes exemplaires, provenant de multiples acteurs mettant en valeur la chaîne des compétences et aboutissant à des réalisations exemplaires.

Ces trophées visent à repositionner l’accessibilité dans le cadre du développement durable et de la qualité de vie pour tous et se divisent en 4 catégories Trophée Jeunes, Trophée Métiers, Trophée Associations, Trophée Collectivités.

Le sentier « Un pont vers la forêt » situé, Route des Treize Ponts en forêt domaniale de Meudon, est ouvert toute l’année. Il est adapté à tous et particulièrement aux personnes à mobilité réduite, en fauteuil roulant, handicapés mentaux, mal et non-voyants.

Il a été mené en concertation avec des usagers de la forêt, notamment des associations et publics handicapés qui seront les utilisateurs de ce parcours : l’Association des Paralysés de France, la Fédération des Aveugles de France, l’Association Valentin Haüy (déficience visuelle), l’UNAPEI (handicap mental) et les Comités Départementaux du Tourisme 78 et 92.

Ce Trophée vient récompenser le travail et les volontés conjuguées de l’Office national des forêts (ONF) et de la Fondation d’entreprise Gecina, acteurs engagés pour la préservation des patrimoines forestiers ou fonciers et l’accessibilité de tous les publics aux espaces naturels.

* Déléguée ministérielle à l’accessibilité au Ministère de l’Ecologie, du Développement Durable, des Transports et du Logement