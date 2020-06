Le sens positif des événements à portée de main

« Jamais content ! », chantait Alain Souchon… Nous avons, nous autres humains, une propension à nous plaindre… Ainsi pouvons-nous pester contre nos enfants qui nous prennent tout notre temps ! À l’inverse, nous désespérons de ne pas en avoir. Celui-ci se désole de n’être pas marié, celui-là envie le célibat, comme le « nec plus ultra » de la liberté. Untel se plaint de ne pas avoir Internet, un autre rêve d’une île déserte, enfin débarrassé de tous ces courriels qui l’envahissent…

Bref, voir le verre à moitié plein plutôt qu’à moitié vide ne semble pas aller de soi. Pourtant, il suffirait d’arrêter un tout petit peu nos jérémiades afin de considérer la face cachée de la médaille…

Valérie, 50 ans, divorcée depuis peu raconte : Je vivais dans une coquette maison à la campagne avec mon mari et notre fille. J’habite aujourd’hui seule dans un modeste appartement, ma fille ayant décidé de faire ses études en internat. Au début, j’ai très mal vécu ce changement. Le moindre bruit que faisaient les voisins me rendait folle. Je fuyais le monde et le monde me fuyait. Pourtant, quelque chose au fond de moi me soufflait qu’il y avait une autre manière de voir les choses. Un dimanche, flânant devant un étalage de bouquiniste, je suis tombée sur un livre écrit par une psychogénéalogiste traitant de la symbolique des prénoms. J’ai alors découvert, comme par enchantement, que Valérie venait du latin « valere », qui signifie « avoir de la valeur ». À partir de ce moment, j’ai eu un déclic. J’ai décidé d’inverser la vapeur. Il ne fallait donc pas baisser les bras puisque là était le sens de mon identité. J’ai commencé par demander et obtenir un poste professionnel plus important, ce que je n’aurais peut-être jamais fait si j’étais restée mariée. Aujourd’hui, je me sens bien dans ma peau. J’accepte ma nouvelle vie comme un plus. J’ai envie d’aller à la rencontre des autres. D’ailleurs, j’ai proposé à mon voisin une armoire dont je n’avais plus l’utilité, armoire qu’il a acceptée avec plaisir…

Valérie a su donner du sens à une situation qui aurait pu la conduire à la dépression si elle n’avait pas eu la sagesse de regarder non pas ce qu’elle n’avait plus mais plutôt ce qu’elle était déjà. Et ce qu’elle pouvait avoir encore, compte tenu de cette prise de conscience… Tout est dans le regard, écrit d’ailleurs le sociologue Pierre Pradervand, dans son ouvrage « Le bonheur, ça s’apprend » paru aux Éditions Jouvence.

Des ressources insoupçonnées

L’existence nous réserve de véritables cadeaux pour peu qu’on accepte de ne pas se fier aux apparences. Pierre Pradervand écrit encore : Quand on a compris qu’absolument tout ce qui nous arrive dans la vie contient une leçon, que nous sommes sur terre pour apprendre les grandes lois de l’existence, de l’Univers, alors toute la vie change. Quand des difficultés surviennent, au lieu de rechigner, nous plaindre, notre réaction devient : qu’ai-je donc à apprendre de ce revers, de cet accident, de cette tuile qui me tombe dessus ?

Le fait de regarder l’autre côté des choses peut effectivement nous apporter du bonus, avec la perspective du bonheur en surcroît. Sigmund Freud, le maître de la psychanalyse, dans sa description de l’appareil psychique, parle de conscient et d’inconscient, de ça (le plaisir) et de surmoi (le gendarme), de processus actif et passif, bref de couples d’opposés. Un symptôme, un mal-être peuvent effectivement nous mettre à l’envers, pour peu qu’on y reste fixé.

Carl Gustav Jung, disciple de Freud, dans son ouvrage « Ma vie », apporte sa pierre à l’édifice de la manière suivante : L’âme est, pourrait-on dire, cette moitié du monde qui n’existe que dans la mesure où l’on en prend conscience. Il est très intéressant, partant de là, de s’intéresser à cette idée et de découvrir la face cachée et positive des évènements… Il suffit parfois d’un peu de persévérance et de foi en soi-même pour comprendre que tout a un sens, même si la dure réalité du moment peut nous persuader du contraire. Sans sombrer dans une crédulité stérile, il est toutefois bon de se remettre en mémoire la définition que donne la Bible de la foi. Il s’agit de la ferme attente de choses qu’on espère, la claire démonstration de réalités que pourtant l’on ne voit pas…

Martine Maland

