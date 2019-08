Le Sénat instaure un futur carnet de santé du salarié

Le Sénat a adopté un amendement au Grenelle 1 de l’environnement, dont l’examen se poursuit vendredi, visant à mettre en place avant le 1er janvier 2012 un carnet de santé du salarié retraçant les expositions aux substances dangereuses durant sa vie professionnelle.

L’amendement présenté par Bruno Sido, le rapporteur UMP de la Commission des affaires économiques du Sénat, prévoit une expérimentation en concertation avec les partenaires sociaux de ce dispositif qui concerne les “substances classées cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction de catégories 1 et 2”.

“Cette expérimentation a pour objet de permettre à l’Etat et aux partenaires sociaux de définir des modalités de généralisation, avant le 1er janvier 2012, d’un dispositif confidentiel de traçabilité des expositions professionnelles”, précise l’amendement.

“Le carnet de santé individuel est une avancée majeure en matière de santé publique et d’environnement. De nombreux drames auraient pu être évités avec un tel carnet”, s’est félicité Jean-Louis Borloo, ministre de l’Ecologie. “Comptez sur le gouvernement pour entamer immédiatement les discussions avec l’assurance maladie et les partenaires sociaux, et mettre en oeuvre les moyens nécessaires pour une expérimentation rapide”, s’est-il engagé.

Les sénateurs ont également présenté un amendement à l’article 35 consacré à la lutte contre pollution de l’air, et fixé une date – à partir du 1er janvier 2012 – pour l’étiquetage obligatoire des contenus en polluants actifs des produits de construction et de décoration. Au chapitre de la contribution de l’Etat au développement durable, les sénateurs ont réintroduit un objectif de réduction de la consommation de papier dans les administrations. (AFP)