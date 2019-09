Le secteur protégé et adapté a le vent en poupe

Humanis, 3e acteur solidaire de la protection sociale en France, engagé depuis quelques années, présente la 1ère édition de son baromètre « Entreprises, osez l’Ésat ! ». 708 entreprises françaises assujetties à l’obligation d’emploi de travailleurs handicapés ont été interrogées sur leurs rapports et modalités de collaboration avec les EA et les Ésat. Le but : aider à objectiver les approches sur l’emploi indirect, mesurer le poids des a priori, éclairer les financeurs publics sur les enjeux et difficultés de terrain et aider les acteurs à mieux approcher les actions à engager. Ce baromètre, réalisé en partenariat avec Handiexperh, sera mis à jour tous les deux ou trois ans. Il dévoile notamment une forte satisfaction des entreprises.





68 % des entreprises françaises ont eu recours au secteur protégé ou adapté en 2010, soit deux fois plus qu’en 2008. Ce taux élevé de recours à la sous-traitance des établissements assujettis à l’obligation d’emploi est en progression en 2010. Il traduit le changement de comportement des entreprises vis-à-vis du secteur protégé et adapté. Dans un contexte pourtant marqué par la baisse de l’activité économique et de l’emploi salarié, les efforts effectués depuis la loi handicap instaurée en 2005 et entrée en vigueur le 1er janvier 2010 ont permis d’inciter de plus en plus d’entreprises à utiliser ce levier d’emploi indirect.

Des entreprises ouvertes à la thématique du handicap et de la sous-traitance

Les entreprises se sentent concernées par l’embauche et le maintien dans l’emploi des personnes reconnues travailleurs handicapés (78,7 %) ainsi que par la diminution de leur contribution Agefiph (77,1 %). Si ces sujets sont rarement prioritaires, ils sont néanmoins considérés comme des enjeux importants. De même, plus de la moitié des établissements interrogés (58,4 %) relève l’importance d’agir pour développer les achats auprès du secteur protégé ou adapté.

Un dispositif connu par 90 % des entreprises interrogées 90 % des entreprises déclarent connaître le dispositif de recours à la sous-traitance et de mise à disposition de travailleurs handicapés, 50 % le connaissent en détail. Pour l’avenir, 62 % des entreprises évoquent néanmoins la nécessité de mieux connaître les acteurs pouvant répondre à leurs besoins, et 61 % souhaitent avoir plus d’échanges autour des options possibles et des conditions, afin de construire une démarche d’achat « éclairée » avec les EA/Ésat. 31 % des entreprises interrogées envisagent en outre de recourir à la mise à disposition de travailleurs d’Ésat ou d’EA, alors qu’en 2010, seules 25 % y ont fait appel.

Les mêmes attentes qu’avec un fournisseur classique

S’agissant de leur motivation, les entreprises clientes disent faire appel aux EA ou Ésat pour réaliser une action citoyenne en direction des personnes handicapées à 70,1 % et pour diminuer leur contribution Agefiph à 56,7 %. Au-delà de cet engagement citoyen, elles avouent avoir les mêmes attentes qu’avec un fournisseur classique. Elles jugent par exemple que le prix de la prestation, incluant forcément une part de la responsabilité sociale, ne doit pas aboutir à un prix trop décalé par rapport à celui du marché. Cette question reste un frein et un point fort de vigilance pour l’avenir (60 % citent le prix en premier lieu).

Un niveau de satisfaction élevé

95 % des entreprises ayant recours à la sous-traitance se déclarent satisfaites. Les principaux motifs de satisfaction évoqués sont l’adéquation entre les prestations fournies et leurs besoins, la réactivité des EA/Ésat, les prix, la disponibilité

et les délais de livraison. Un focus sur les PME clientes met en évidence un a priori positif sur les Ésat et les EA, à l’image de l’ensemble des actions menées en faveur de l’emploi des travailleurs handicapés.

Une faible marge d’évolution attendue dans les années à venir

Les entreprises se sentent concernées par le développement des achats avec le secteur protégé, dont une part importante est cliente d’EA ou d’Ésat (68 %). 18 % ont réalisé des achats par le passé qu’elles n’ont cependant pas poursuivis, ou des démarches en direction de ce secteur qui n’ont pas abouti. 14 % d’entre elles n’ont jamais eu de contact avec le milieu protégé ou adapté. Ces résultats conduisent à deux conclusions : le marché de la soustraitance est un marché potentiellement porteur avec des entreprises nouvellement clientes qu’il convient de fidéliser et, dans le même temps, la marge de manoeuvre des EA et des Ésat reste relativement faible. Lorsque l’on demande aux entreprises n’ayant jamais eu de contacts avec le secteur protégé ou adapté leurs prévisions à court ou moyen terme, 7 sur 10 ne pensent pas modifier leurs comportements et continueront à ne pas acheter. Quant aux entreprises déjà clientes, elles maintiendront leurs achats à peu près au même niveau. À ce jour, les prévisionnels d’évolution des montants d’achats seraient de l’ordre de + 0,3 % pour 2012, en tenant compte du fait que les entreprises non-clientes semblent relativement difficiles à convaincre.

Focus sur les prestations achetées

Les entreprises clientes achètent majoritairement des prestations liées au secteur de la bureautique et de l’informatique à 58,8 %, à l’entretien des locaux à 29,1 %, des espaces verts à 22,1 % ou encore à la logistique et au conditionnement

à 12,4 %. Des activités classiques qui arrivent pour certaines à maturité, alors que de nouvelles offres peu connues existent (les cadeaux d’affaires, l’événementiel, l’industrie graphique, les appels téléphoniques…). Un des futurs enjeux semble être de développer une meilleure connaissance de ces offres. La pratique de la mise à disposition de travailleurs handicapés doit également être confortée. En effet, seule une entreprise interrogée sur quatre a eu recours à cette prestation.